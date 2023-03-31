Орбан заявил о готовности ЕС обсуждать отправку миротворцев на Украину

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Евросоюз близок к обсуждению отправки на Украину миротворческого контингента, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью радио Kossuth.

Он заявил, что считает реальной опасность новой мировой войны, по его словам, это «не литературное преувеличение». В то же время, по его словам, он не видит, чтобы европейских лидеров, поддерживающих мир, становилось больше.

Западные лидеры предоставляют в распоряжение Украины все больше вооружения и техники. Сейчас идет обсуждение поставок Киеву танков и военных самолетов, и «мы серьезно близки к отправке миротворцев», добавил Орбан (Цитата по Hirado.hu).

Ранее Орбан уже говорил о том, что Евросоюз может дойти до отправки миротворческих войск на Украину, если продолжит поставлять Киеву оружие. Он добавил, что европейские страны постоянно балансируют на грани войны с Россией.

Официальные лица ЕС неоднократно подчеркивали, что ЕС не намерен участвовать в конфликте на Украине напрямую. «Этого не происходит и не произойдет», — говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейские страны не будут вмешиваться в конфликт и как участники НАТО, заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг

Россия критикует поставки западного оружия на Украину. В Москве утверждают, что это приводит лишь к дальнейшей эскалации конфликта и не способствует к началу мирных переговоров.