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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил, что европейская архитектура безопасности пока невозможна

Макрон: архитектура безопасности Европы невозможна из-за конфликта на Украине
Пока в Европе есть «оккупированные территории» и «замороженные конфликты», речи о европейской архитектуре безопасности не идет, счел президент Франции Макрон. Он добавил, что сейчас не время для переговоров по Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Европейская архитектура безопасности, о которой говорил лидер Китая Си Цзиньпин, невозможна, пока в Европе есть «оккупированные территории» и «замороженные конфликты». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Les Echos.

«Китай делает тот же вывод, что и мы, а именно: что сегодня военное время. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим», — сказал он.

По его словам, целью его диалога с Си Цзиньпином была консолидация подходов к конфликту:

  • поддержка принципов Устава ООН;
  • напоминание о ядерной проблеме;
  • напоминание о гуманитарном праве и необходимости защиты детей;
  • стремление к устойчивому миру, достигнутому путем переговоров.

«Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о благосклонности Китая к России», — добавил французский лидер.

Макрон также обратил внимание на то, что Европа должна бороться за стратегическую автономию, чтобы не зависеть от других стран в критических вопросах. В качестве примера он привел конфликт на Украине, на фоне которого увеличивается спрос на военное оборудование.

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По его словам, европейская оборонная промышленность не удовлетворяет всех потребностей и остается в значительной степени раздробленной, что заставляет некоторые страны ЕС временно обращаться к американским и азиатским поставщикам.

«В тот день, когда у вас больше не будет выбора в отношении энергетики, обороны, социальных сетей, искусственного интеллекта, потому что у нас больше нет соответствующей инфраструктуры, вы на какое-то время уйдете из истории», — подчеркнул он.

Макрон заключил, что стратегическая автономия имеет решающее значение, чтобы европейские государства не превратились в «вассалов» и чтобы Европа стала третьим полюсом силы — в противовес США и Китаю.

Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 апреля прибыл с визитом в Китай. По данным Politico, одной из целей визита было то, что Китай пересмотрит решение о сотрудничестве с Россией. Однако, как пишет издание, Макрону не удалось изменить позицию Китая насчет Украины и добиться от Си Цзиньпина осуждения действий России.

В совместном заявлении двух стран говорилось о поддержке Китаем и Францией усилий по установлению мира на Украине на основе международного права и Устава ООН.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что затягивание конфликта на Украине нанесет ущерб всем сторонам. Председатель КНР вновь призвал к прекращению огня и заверил, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведет к политическому урегулированию конфликта.

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Виктория Громова Виктория Громова
Эмманюэль Макрон Франция Европа Безопасность Украина

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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