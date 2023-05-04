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В Думе предложили временно запретить запуск беспилотников

Депутат Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование беспилотников
Ввести мораторий на использование беспилотников в Госдуме предложили после атаки на Кремль. Запрет может коснуться не только воздушных, но и других дронов
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России нужно ввести временный мораторий на использование беспилотников, заявил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько.

«Речь идет не только о воздушных беспилотниках, но и о наземных/подземных и о водных/надводных», — написал Хинштейн.

Он отметил, что в условиях спецоперации дроны «представляют собой повышенную угрозу», и призвал оперативно разработать и принять законы, регулирующие их применение. В частности, как можно скорее нужно одобрить поправки, которые разрешат силовикам пресекать движение не только воздушных, но и других видов беспилотников.

Накануне днем пресс-служба президента сообщила, что в ночь на 3 мая «киевский режим» пытался ударить двумя беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства. Дроны вывели из строя, пострадавших и разрушений нет, президент в момент атаки находился в другом месте.

В Кремле рассматривают случившееся как теракт и покушение на президента и считают, что за атакой стоит Украина, «цели которой диктуются из Вашингтона». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

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Киевские власти свою причастность к случившемуся отрицают. В Белом доме заявили, что с самого начала конфликта не поощряли украинские войска наносить удары по России.

После инцидента СК возбудил уголовное дело, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях запретили запускать беспилотники.

В ночь на 4 мая атаки беспилотников произошли в других регионах. Целями стали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае и Ростовской области, еще один дрон сбили в Воронежской области

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Виктория Полякова Виктория Полякова
беспилотники мораторий Госдума Александр Хинштейн Минтранс Росавиация
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