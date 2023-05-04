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Губернатор Ростовской области сообщил об атаке беспилотника на НПЗ

Губернатор Ростовской области: дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов
За ночь на юге России произошло два инцидента на НПЗ. В Ростовской области после удара дрона на заводе возникло возгорание, его сразу потушили. В Краснодарском крае пожар на резервуаре НПЗ тушили несколько часов более 150 человек
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Ночью 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщает в телеграм-канале ростовский губернатор Василий Голубев.

«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — сказано в сообщении.

Пострадавших нет, ущерб нанесен незначительный, добавил губернатор.

Новошахтинский НПЗ находится в Красносулинском районе, в непосредственной близости от города Новошахтинск.

В прошлом году беспилотники уже атаковали этот НПЗ. Утром 22 июня предприятие подверглось удару двух дронов, возник пожар. МЧС сообщало, что площадь пожара составила 50 кв. м, никто не пострадал.

Это второе за ночь происшествие на НПЗ на юге России. В Краснодарском крае загорелся резервуар на Ильском заводе. Площадь возгорания составила 400 кв. м, о его ликвидации губернатор Вениамин Кондратьев сообщил около 5:30 утра. По его данным, пострадавших в результате инцидента не было. В тушении участвовали почти 170 человек и около 40 единиц техники.

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Предыдущей ночью беспилотник ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Площадь пожара составила 1, 2 тыс. кв. м. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Возгорание полностью ликвидировали только к вечеру 3 мая.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область Новошахтинский НПЗ пожары беспилотники
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