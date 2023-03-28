Хинштейн сообщил о разработке законопроекта против подземных дронов

Действующее законодательство позволяет силовикам ограничивать движение исключительно воздушных беспилотников. Предложенные изменения распространят полномочия силовиков не только на небо, но также на сушу, воду и другие сферы

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В Госдуму внесут законопроект, который позволяет силовым ведомствам и вневедомственной охране пресекать движение любых беспилотников — даже подземных, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях. (Лишь накануне, например, Севастополь вновь подвергся атаке морских дронов). Действующее законодательство, однако, позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным (летательным) беспилотникам», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Атака морски дронов на Севастополь, о которой написал Хинштейн, произошла 22 марта. Надводные аппараты попытались проникнуть в бухту, но были уничтожены огнем с военных кораблей.

Разработка наземных дронов в военных целях ведется в том числе и в России. Так, накануне исполнительный директор бюро «Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил о создании наземного дрона «Ежик» — роботизированной платформы, которая предназначена для уничтожения бронированной техники. Такой дрон может нести на себе полезную нагрузку до 5 кг и работать на расстоянии до 5 км. В автономном режиме могут действовать и некоторые более крупные роботизированные платформы, например боевые роботы «Маркер». Четыре таких аппарата были доставлены в Донбасс в начале февраля.

Разработки подводных боевых беспилотников также ведутся в различных странах мира. Несколько испытаний беспилотного подводного аппарата, способного нести ядерный заряд, в марте провела Северная Корея. В августе прошлого года Великобритания сообщила, что передаст Вооруженным силам Украины шесть беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для разминирования береговой линии. Такие аппараты способны действовать на глубине до 100 метров.

О практическом применении дронов, способных действовать под землей, пока неизвестно. Иногда для работ на подземных коммуникациях используют адаптированные наземные и воздушные дроны. В Норвегии, к примеру, был разработан летающий дрон, способный перемещаться в подземных сооружениях, например, шахтах или пещерах. Для работы в подземных сооружениях иногда также используют дистанционно управляемые колесные платформы.