В Воронежской области сбили беспилотник

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в небе над Воронежской областью утром 4 мая, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Жертв и разрушений нет, добавил он. Других деталей он не привел.

В последний раз Гусев рассказывал об обнаружении беспилотника в регионе в конце апреля прошлого года. Малогабаритный дрон уничтожила система ПВО.

В январе этого года силы ПВО сбили разведывательный беспилотник на подлете к Воронежу. В администрации региона заявили, что дрон запустили с территории Украины.

В январе власти Воронежской области запретили запускать гражданские беспилотники, с тех пор это могут делать только органы власти и силовые структуры. Гусев пообещал, что региональное правительство будет принимать обращения с просьбами использовать БПЛА в мирных целях от компаний и предприятий, часть процессов которых связаны с использованием дронов.

Салют в День Победы в Воронеже устраивать не будут, парад состоится, но без военной техники — в мероприятии примут участие только военные и служащие силовых ведомств. Власти введут беспрецедентные меры безопасности, пообещал представитель правительства региона.