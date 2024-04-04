Кремль оценил возможность контактов Путина и Макрона

Контактов России и Франции на высшем уровне нет, однако Путин остается открыт для диалога, заявили в Кремле. Его последний разговор с Эмманюэлем Макроном состоялся в сентябре 2022 года

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

В настоящее время планов по контактам на высшем уровне с Францией нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний разговор министров обороны Франции и России Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу.

По его словам, президент Владимир Путин остается открыт для диалога. «У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем», — сказал Песков.

Беседа Лекорню и Шойгу состоялась 3 апреля впервые с октября 2022 года. По данным Минобороны России, они обсудили теракт в «Крокус Сити Холле» и конфликт на Украине. Лекорню выразил соболезнования и попытался убедить Шойгу в непричастности Киева и западных стран к нападению на концертный зал в Красногорске, сообщили в ведомстве. Глава Минобороны России в свою очередь допустил переговоры с Украиной на основе мирной инициативы Турции.

Последняя встреча Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась 7 февраля 2022 года в Кремле. После начала военной операции на Украине телефонные переговоры с президентом Франции стали одними из самых частых контактов российского лидера. Однако последняя такая беседа состоялась 7 сентября 2022 года по инициативе Макрона. Стороны обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщали в Кремле.

Летом 2022 года французское издание Le Temps опубликовало содержание телефонного разговора Макрона и Путина незадолго до начала спецоперации. В нем президент Франции просит «успокоить» российские войска у границы с Украиной, а российский лидер называет условием для этого «разрешение ситуации в Донбассе». Позднее, комментируя эту публикацию, Путин заявил о негативном отношении к разговорам с иностранными лидерами по громкой связи и в присутствии журналистов. По его словам, с тех пор он исходит из того, что «кто-то слушает».

В начале 2024 года Макрон сделал ряд заявлений о конфликте на Украине. В частности, он допустил отправку западных войск для участия в боевых действиях и проведение наземной операции против России. В Кремле тогда заявили, что следят за высказываниями президента Франции, и назвали Париж косвенным участником конфликта. По словам Пескова, участие в нем западных войск неизбежно приведет к противостоянию Москвы и НАТО.