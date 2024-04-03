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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Москва сообщила о попытках французского министра настойчиво убедить Шойгу

Шойгу заявил главе Минобороны Франции об «украинском следе» в теракте
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минобороны России подтвердило телефонный разговор главы ведомства Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню «по настоятельной просьбе французской стороны». О разговоре ранее сообщил Париж.

Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». «При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК)», — говорится в сообщении российского Минобороны.

В ответ Шойгу подчеркнул, что расследование теракта доведут до конца, все виновные будут наказаны, добавив, что «имеются сведения об украинском следе в организации теракта». «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — приводит Минобороны слова министра.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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