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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал министру обороны Франции условия для переговоров по Украине

Шойгу: диалог по Украине может пройти на основе стамбульской мирной инициативы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны России)

Переговоры по Украине могут состояться на основе стамбульской мирной инициативы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом сообщило Минобороны.

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе», — отметили в ведомстве. Минобороны подчеркнуло, что проведение встречи в Женеве без участия российской делегации — «бессмысленно».

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В начале марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вновь провести переговоры Украины и России — спустя два года после первой попытки. По словам турецкого президента, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку. В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из-за несоблюдения второй части сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие России в саммите об урегулировании возможно после разработки плана по «установлению справедливого мира».

Российские власти утверждают, что готовы к диалогу с Киевом, но с учетом своих интересов, в том числе «на земле» — то есть с включением новых регионов и Крыма в состав России.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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