Шойгу назвал министру обороны Франции условия для переговоров по Украине
Переговоры по Украине могут состояться на основе стамбульской мирной инициативы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом сообщило Минобороны.
«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе», — отметили в ведомстве. Минобороны подчеркнуло, что проведение встречи в Женеве без участия российской делегации — «бессмысленно».
В начале марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вновь провести переговоры Украины и России — спустя два года после первой попытки. По словам турецкого президента, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку. В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из-за несоблюдения второй части сделки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие России в саммите об урегулировании возможно после разработки плана по «установлению справедливого мира».
Российские власти утверждают, что готовы к диалогу с Киевом, но с учетом своих интересов, в том числе «на земле» — то есть с включением новых регионов и Крыма в состав России.
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