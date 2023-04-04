Обвинения Дональду Трампу были предъявлены по 34 пунктам, в том числе в фальсификации деловой документации

Дональд Трамп (Фото: Seth Wenig / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину, передает CBS. По данным телеканала, ему вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов, их детали в сообщении не раскрываются.

CNN уточняет, что обвинения связаны с расследованием дела о выплатах в размере $130 тыс. за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), с которой он состоял в отношениях.

4 апреля Трамп прибыл в суд Нью-Йорка и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Наручники на бывшего президента не надевали, но у него взяли отпечатки пальцев.

Перед этим в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial был опубликован пост, в котором экс-президент назвал сюрреалистичным свой арест: «Это кажется таким сюром — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! [Make America Great Again]». В Белом доме заявили, что судебное разбирательство над Трампом «не находится в центре внимания» действующего главы государства Джо Байдена.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2018 году признал, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Сам 45-й президент США, который ранее заявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году, назвал происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов. Он не признал вину.

30 марта большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за то, чтобы ему было предъявлено обвинение. На следующий день прокурор Манхэттена Элвин Брэгг сообщил, что окружная прокуратура связалась с адвокатом Трампа по поводу предъявления ему обвинений по обвинительному заключению Верховного суда, которое остается закрытым.

После этого, по данным CNN, Трамп стремился заручиться поддержкой ключевых союзников на Капитолийском холме, где расположены палата представителей и сенат, — он обзванивал союзников, сообщая им, что планирует бороться с обвинениями, и критикуя обвинительное заключение окружного прокурора Брэгга. Источник охарактеризовал звонки Трампа как «проверки».

По данным Axios, ему удалось заручиться поддержкой 37 республиканцев в палате представителей, включая более трети членов Республиканской партии из судебного комитета и комитета по надзору, а также пяти сенаторов-однопартийцев.