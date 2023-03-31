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Соперник Трампа пообещал не помогать с экстрадицией экс-президента США

Губернатор Флориды Десантис отказался помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа
Экс-президент США Трамп обзванивает союзников на Капитолийском холме в поиске поддержки, заверяя их в том, что планирует бороться с обвинениями, и критикуя обвинительное заключение прокурора Манхэттена, передает CNN
Рон Десантис
Рон Десантис (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Штат Флорида не будет оказывать содействия в случае запроса об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис, передает The New York Times.

«Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства, связанные с прокурором Манхэттена [Элвином Брэггом], поддерживаемым [финансистом Джорджом] Соросом, и его политической программой», — сказал он, говоря о косвенной финансовой поддержке Сороса, которую Брэгг получил в своей предвыборной кампании.

Обвинение против Трампа Десантис назвал «использованием правовой системы в качестве оружия для продвижения политической повестки дня».

Согласно законодательству Флориды, губернатор имеет право потребовать расследование запроса об экстрадиции, чтобы определить, «следует ли выдавать данное лицо». Губернатор также должен подписать ордер, прежде чем лицо, которому было предъявлено обвинение в другом штате, может быть арестовано.

Агентство Bloomberg называло Десантиса основным потенциальным соперником Трампа за выдвижение кандидатом на выборы президента США от Республиканской партии в 2024 году.

По данным издания, Трамп в настоящий момент находится в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде.

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Как передает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Республиканской партии, Трамп стремится заручиться поддержкой ключевых союзников на Капитолийском холме после предъявления ему обвинения.

Экс-президент США обзванивал союзников, сообщая им, что планирует бороться с обвинениями, и критикуя обвинительное заключение окружного прокурора Брэгга. Источник охарактеризовал звонки Трампа как «проверки».

CNN и NYT ранее сообщили, что присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу. По данным NBC, его подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн еще в 2018 голу признал, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Трамп назвал происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов. Он не признал вину.

Позднее, 31 марта, Брэгг сообщил, что окружная прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом Трампа по поводу предъявления ему обвинений по обвинительному заключению Верховного суда, которое остается закрытым.

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Виктория Громова Виктория Громова
Дональд Трамп Рон Десантис Флорида экстрадиция обвинение
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