Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении закон, обязывающий власти страны вновь попросить ЕС об отсрочке Brexit. Ранее парламентарии отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit

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Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit. Об этом сообщает газета The Guardian.

Для вступления в силу законопроект должна одобрить Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II. В поддержку документа высказались 313 депутатов, против — 312 парламентариев. Авторами законопроекта выступили лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза. Она также призвала к единству оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина. Отсрочка должна быть предоставлена на короткий срок, чтобы Британия не участвовала в выборах в Европарламент 23-26 мая.