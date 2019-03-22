ЕС отверг предложенный Мэй срок по Brexit

Лидеры 27 стран-членов ЕС заявили, что позволят Великобритании покинуть Евросоюз не 29 марта, а 22 мая, если это решение поддержит парламент Соединенного Королевства

Участники саммита Евросоюза согласовали перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, что парламент Великобритании одобрит эту сделку. Об этом говорится в заключительном коммюнике по итогам саммита, передает Reuters.

Если же британские законодатели отклонят это предложение на заседании, которое состоится на следующей неделе, то Brexit должен будет произойти до 12 апреля.

Ранее о переносе сроков выхода Великобритании из состава Евросоюза сообщали британские СМИ, в распоряжении которых оказался проект решения совета ЕС.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй также просила власти ЕС рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня. По ее словам, это время необходимо для утверждения британским парламентов соглашения о выходе из Евросоюза, договоренность о котором была достигнута еще в ноябре 2018 года.

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