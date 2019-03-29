Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit

Палата общин парламента Великобритании вновь отвергла проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода страны из его состава. Тереза Мэй назвала голосование последним шансом для Brexit

Фото: Matt Dunham / AP

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.

Это была третья попытка принять соглашение, которое правительство премьер-министра Терезы Мэй согласовало с Европейским союзом в ноябре 2018 года. Попытки принять его в январе и марте провалились. В первый раз ее проект договора парламентарии прокатили с разницей в 230 голосов, во второй — в 149. Против договора Мэй в марте проголосовали, в частности, 238 членов оппозиционной Лейбористской партии и 75 консерваторов.

Выступая в пятницу в палате общин, Мэй заявила, что это последняя возможность одобрить соглашение и обеспечить выход Великобритании из Европейского союза. «Я привержена выходу Соединенного Королевства из Европейского союза… Это последняя возможность гарантировать Brexit. Если вы хотите, чтобы Brexit прошел, момент настал», — сказала она.

Премьер также подтвердила свою готовность уйти в отставку, о чем сказала 27 марта членам Комитета 1922 года, объединяющего всех депутатов-консерваторов, которые не входят в состав правительства.