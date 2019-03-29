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Brexit ,  
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Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit
Палата общин парламента Великобритании вновь отвергла проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода страны из его состава. Тереза Мэй назвала голосование последним шансом для Brexit
Фото: Matt Dunham / AP

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.

Это была третья попытка принять соглашение, которое правительство премьер-министра Терезы Мэй согласовало с Европейским союзом в ноябре 2018 года. Попытки принять его в январе и марте провалились. В первый раз ее проект договора парламентарии прокатили с разницей в 230 голосов, во второй —  в 149. Против договора Мэй в марте проголосовали, в частности, 238 членов оппозиционной Лейбористской партии и 75 консерваторов.

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Выступая в пятницу в палате общин, Мэй заявила, что это последняя возможность одобрить соглашение и обеспечить выход Великобритании из Европейского союза. «Я привержена выходу Соединенного Королевства из Европейского союза… Это последняя возможность гарантировать Brexit. Если вы хотите, чтобы Brexit прошел, момент настал», — сказала она.

Премьер также подтвердила свою готовность уйти в отставку, о чем сказала 27 марта членам Комитета 1922 года, объединяющего всех депутатов-консерваторов, которые не входят в состав правительства.

Голосование состоялось в день, когда по первоначальному плану Великобритания должна была выйти из ЕС.

У решения парламента будут серьезные последствия, заявила Мэй после голосования: «Теперь срок Brexit по умолчанию — 12 апреля, это всего лишь через 14 дней. Этого срока недостаточно, чтобы согласовать, подготовить законодательную базу и ратифицировать сделку, причем палата общин ранее ясно дала понять, что не допустит выхода страны без соглашения. Так что нам надо согласовать альтернативный способ движения вперед» (цитата по The Guardian). Палата общин продолжит обсуждение возможных выходов из ситуации 1 апреля сказала Мэй. Премьер также выразила опасения, что палата общин «достигла пределов процесса», так как сначала депутаты не поддержали соглашение, потом отказались поддержать выход из ЕС без соглашения, но также отказались и от любых предложений об изменении соглашения.

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10 апреля Европейский союз проведет экстренный саммит в связи с решением британского парламента, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление председателя Европейского совета Дональда Туска.

«Сейчас наиболее вероятным сценарием 12 апреля является выход без соглашения», — предупредила в заявлении Европейская комиссия (цитата по Bloomberg).

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Brexit, Тереза Мэй, Парламент
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