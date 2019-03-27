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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Brexit ,  
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Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Несмотря на то, что резолюция с призывом остаться в ЕС набрала уже 5,8 млн голосов, правительство отказалось ее поддержать. Пересмотр итогов референдума 2016 года подорвет доверие к британской демократии, уверены в кабмине
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза. Поддержать требование 5,8 млн человек, подписавших ее, кабмин отказался.

«Это правительство не отменит действие статьи 50 [договора ЕС о праве выхода из союза]. Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и будем работать с парламентом, чтобы заключить сделку, которая обеспечит нам выход из Европейского Союза», — говорится в официальном ответе.

Согласно данным на 27 марта, петицию поддержали 5,814 млн. человек. «Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это «воля народа». Мы должны положить этому конец, продемонстрировав общественную волю остаться в Евросоюзе», — говорится в требовании авторов петиции.

В правительстве отметили, что кабмин уважает волю миллионов, подписавших петицию. Однако это не позволяет отказаться от результатов референдума за выход из ЕС, в котором приняли участие три четверти всех избирателей королевства. За выход из ЕС в общей сложности тогда проголосовали 17,4 млн человек. В очередной раз свою волю избиратели продемонстрировали на выборах в 2017 году, напомнили в правительстве, когда поддержали партии, обещавшие исполнить обязательства по итогам референдума. «Отмена действия статьи 50 нарушит обещания, данные правительством британскому народу, продемонстрирует неуважение к демократическому выбору и подорвет уверенность в демократии», — говорится в заявлении правительства.

В соответствии с требованиями британского законодательства, 1 апреля петиция будет рассмотрена парламентом. 

Лондону и Брюсселю так и не удалось согласовать условия выхода Великобритании из ЕС. Предложенный план отверг британский парламент. Участники саммита Евросоюза согласовали перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, что парламент Великобритании одобрит эту сделку. Если же британские законодатели отклонят это предложение, то Brexit должен будет произойти до 12 апреля.

Фотогалерея 
Шествие за новый референдум по Brexit. Фоторепортаж

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Brexit, Великобритания
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