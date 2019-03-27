Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза. Поддержать требование 5,8 млн человек, подписавших ее, кабмин отказался.
«Это правительство не отменит действие статьи 50 [договора ЕС о праве выхода из союза]. Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и будем работать с парламентом, чтобы заключить сделку, которая обеспечит нам выход из Европейского Союза», — говорится в официальном ответе.
Согласно данным на 27 марта, петицию поддержали 5,814 млн. человек. «Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это «воля народа». Мы должны положить этому конец, продемонстрировав общественную волю остаться в Евросоюзе», — говорится в требовании авторов петиции.
В правительстве отметили, что кабмин уважает волю миллионов, подписавших петицию. Однако это не позволяет отказаться от результатов референдума за выход из ЕС, в котором приняли участие три четверти всех избирателей королевства. За выход из ЕС в общей сложности тогда проголосовали 17,4 млн человек. В очередной раз свою волю избиратели продемонстрировали на выборах в 2017 году, напомнили в правительстве, когда поддержали партии, обещавшие исполнить обязательства по итогам референдума. «Отмена действия статьи 50 нарушит обещания, данные правительством британскому народу, продемонстрирует неуважение к демократическому выбору и подорвет уверенность в демократии», — говорится в заявлении правительства.
В соответствии с требованиями британского законодательства, 1 апреля петиция будет рассмотрена парламентом.