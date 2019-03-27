Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Несмотря на то, что резолюция с призывом остаться в ЕС набрала уже 5,8 млн голосов, правительство отказалось ее поддержать. Пересмотр итогов референдума 2016 года подорвет доверие к британской демократии, уверены в кабмине

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Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза. Поддержать требование 5,8 млн человек, подписавших ее, кабмин отказался.

«Это правительство не отменит действие статьи 50 [договора ЕС о праве выхода из союза]. Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и будем работать с парламентом, чтобы заключить сделку, которая обеспечит нам выход из Европейского Союза», — говорится в официальном ответе.

Согласно данным на 27 марта, петицию поддержали 5,814 млн. человек. «Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это «воля народа». Мы должны положить этому конец, продемонстрировав общественную волю остаться в Евросоюзе», — говорится в требовании авторов петиции.

В правительстве отметили, что кабмин уважает волю миллионов, подписавших петицию. Однако это не позволяет отказаться от результатов референдума за выход из ЕС, в котором приняли участие три четверти всех избирателей королевства. За выход из ЕС в общей сложности тогда проголосовали 17,4 млн человек. В очередной раз свою волю избиратели продемонстрировали на выборах в 2017 году, напомнили в правительстве, когда поддержали партии, обещавшие исполнить обязательства по итогам референдума. «Отмена действия статьи 50 нарушит обещания, данные правительством британскому народу, продемонстрирует неуважение к демократическому выбору и подорвет уверенность в демократии», — говорится в заявлении правительства.

В соответствии с требованиями британского законодательства, 1 апреля петиция будет рассмотрена парламентом.