В штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским

Смысла в теледебатах Зеленского с действующим президентом в штабе лидера голосования не видят и называют такой формат дискуссии «собачьими боями»

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не видят смысла в проведении телевизионных дебатов c действующим президентом Петром Порошенко. Об этом в эфире «Общественного телевидения» заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка.

«Вопрос такой: о чем вести дебаты? О том, что человек пять лет был на высшем посту в стране и мог все доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть план на пять лет, почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ», — сказал Рябошапка.

Советник отметил, что в ближайшее время Зеленский подробно представит избирателям свою программу и членов своей команды. Обсуждать эти вопросы с Порошенко штаб Зеленского не видит смысла, добавил Рябошапка.

«Может ли быть вопрос к Зеленскому от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может быть, он лучше с Коломойским устроит дебаты?» — заключил советник.