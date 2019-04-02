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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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В штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским
Смысла в теледебатах Зеленского с действующим президентом в штабе лидера голосования не видят и называют такой формат дискуссии «собачьими боями»
Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не видят смысла в проведении телевизионных дебатов c действующим президентом Петром Порошенко. Об этом в эфире «Общественного телевидения» заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка.

«Вопрос такой: о чем вести дебаты? О том, что человек пять лет был на высшем посту в стране и мог все доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть план на пять лет, почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ», — сказал Рябошапка.

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Советник отметил, что в ближайшее время Зеленский подробно представит избирателям свою программу и членов своей команды. Обсуждать эти вопросы с Порошенко штаб Зеленского не видит смысла, добавил Рябошапка.

«Может ли быть вопрос к Зеленскому от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может быть, он лучше с Коломойским устроит дебаты?» — заключил советник.

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ЦИК Украины подсчитала еще не все протоколы участковых избиркомов. Лидером остается Зеленский — за него проголосовали 30,26% украинцев. Следом идет Порошенко с 15,92%, третья — Юлия Тимошенко с 13,38%. Разрыв между действующим лидером и Тимошенко сохраняется на уровне 450 тыс. голосов. При условии, что большинство уже подсчитано, бывший премьер-министр Украины утратила шансы выйти во второй тур голосования.

Днем ранее, 1 апреля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила Порошенко и Зеленского на теледебаты. Согласно украинскому законодательству такие дебаты проводятся в прямом эфире в последнюю пятницу перед повторным голосованием и длятся не менее 60 минут. Если один из приглашенных отказывается участвовать, то выделенное для дебатов время предоставляют другому кандидату.

Видео: РБК

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украина, президентские выборы
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