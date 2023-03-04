Bloomberg сообщил о возвращении российского импорта к уровню 2020 года

Россия выдержала санкционное давление и восстановила свой импорт до «довоенного уровня», сообщил источник Bloomberg в ЕС. По данным агентства, это во многом стало возможным благодаря реэкспорту из дружественных России стран

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Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза и «Большой семерки», а ее импорт в значительной степени вернулся к «довоенному уровню» 2020 года, рассказал Bloomberg высокопоставленный дипломатический источник ЕС.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада ввели против Москвы беспрецедентные санкции в надежде «подорвать ее экономику». Однако, пишет агентство, анализ данных о торговле свидетельствуют о том, что «реальное воздействие в некоторых областях пока не соответствует тому, на что могли надеяться чиновники».

По словам источника Bloomberg, несмотря на экспортные ограничения ЕС против «сотен товаров и технологий», Россия по-прежнему получает большинство необходимых ей товаров, в большей степени за счет реэкспорта из стран СНГ и Китая. «Блоку по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает в этом плане от США», — говорится в статье.

«Просто вводить новые санкции уже недостаточно», — заявил агентству руководитель международной практики по борьбе с финансовыми преступлениями в Oliver Wyman Даниэль Таннебаум. По его словам, сегодня западным правительствам необходимо усовершенствовать «механизмы правоприменения».

Bloomberg отмечает, что в то время как Европейская комиссия — исполнительный орган блока — следит за выполнением и дает рекомендации по санкциям, именно власти стран — членов ЕС несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов.

На первый взгляд санкции кажутся эффективными, поскольку экономика России сократилась, а многие ее банки и компании остаются отрезанными от международных финансовых и торговых систем, указывает Bloomberg. Однако данные, проанализированные швейцарской Trade Data Monitor, свидетельствуют, что Москва уже заместила большую часть необходимой ей продукции, в том числе высокотехнологичной.

Агентство приводит в пример Казахстан, который до начала конфликта экспортировал в Россию полупроводников на $12 тыс. в год, однако за 2022 год увеличил экспорт до $3,7 млн. Среди других стран, которые нарастили экспорт в Россию на тысячи процентов за год, — Турция и Сербия.

Так, если в 2021 году Москва закупала у ЕС и США передовые микросхемы и интегральные схемы в среднем на $163 млн, то в 2022 году эта сумма упала примерно до $60 млн. В то же время «полдюжины стран Восточной Европы и Центральной Азии» помогли России восполнить дефицит, увеличив закупки высокотехнологичных компонентов у Запада на аналогичную сумму.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, которые коснулись в том числе экспорта микроэлектроники и высокотехнологичной продукции. В частности, ограничения ввели Великобритания, ЕС и США. Санкции США затронут оборонно-промышленный комплекс (ОПК), самолетостроение и судостроение. Ограничения на экспорт в Россию распространяются и на полупроводники, изготовленные в Азии с помощью американского оборудования. Лондон и ЕС в том числе запретили вывозить в Россию продукцию двойного назначения.

Минэкономразвития России неоднократно заявляло, что российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. Президент Владимир Путин утверждал, что у Запада не получилось развалить экономику страны. «За январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам (помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов), предрекали падение и десять, и 15, и даже 20%», — говорил в январе глава государства.

По данным МВФ, в прошлом году ВВП страны сократился на 2,2% (по прогнозу, сделанному в октябре, спад должен был быть на уровне 3,4%). В этом году фонд прогнозирует рост ВВП России на 0,3% (по прошлому прогнозу ожидался спад на 2,3%), а в 2024-м — на 2,1%. Всемирный банк в конце декабря оценивал падение ВВП России в 2022 году в 3,5%, а в 2023 году — в 3,3% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта». В 2024 году Всемирный банк прогнозирует выход российской экономики к восстановительному росту в 1,6%.