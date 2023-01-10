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Всемирный банк оценил падение ВВП России в 2023 году

Всемирный банк: ВВП России сократится на 3,3% в 2023 году и вырастет на 1,6% в 2024-м
В 2022 году экономика России сократилась на 3,5%, в следующем году ожидается снижение на 3,3%, а в 2024-м — рост на 1,6%. На динамику ВВП влияют санкции, сокращение инвестиций и рост эмиграции, объяснили аналитики Всемирного банка
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ВВП России в этом году сократится на 3,3%, следует из опубликованного сегодня прогноза Всемирного банка.

В 2024 году ожидается рост на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи». В долгосрочной перспективе спецоперация на Украине и ее последствия замедлят рост экономики страны. В числе причин авторы отчета указывают нарушения цепочек поставок, снижение инвестиций, экономическую и политическую неопределенность и отток человеческого капитала.

В 2022 году экономика России, по оценкам экспертов организации, сократилась на 3,5%.

В октябре Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России на 3,6% в 2023 году. Прогноз на 2024 год остался неизменным — 1,6%. В 2022 году ожидалось сокращение на 4,5%.

Специалисты Всемирного банка считают, что экспорт российской нефти в этом году снизится из-за санкций, но в целом спад будет меньше, чем ожидалось.

В базовом прогнозе аналитики исходят из предположения, что боевые действия на Украине в ближайшем будущем продолжатся, но существенной эскалации не будет, а санкции против России и Белоруссии сохранятся.

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Рост глобальной экономики в 2023 году Всемирный банк оценивает в 1,7% — темпы роста станут одними из самых низких почти за 30 лет, уступая только 2009 и 2020 годам. Организация ухудшила прогноз по сравнению с июньским на 1,3 п.п.

Президент России Владимир Путин в середине декабря 2022 года заявил, что по итогам года снижение ВВП может составить 2,5%. В конце того же месяца министр финансов Антон Силуанов предположил, что ВВП снизится примерно до 2,7%, и пообещал делать все, чтобы в следующем году можно было выйти «на положительные тренды».

Согласно сентябрьским оценкам Минэкономразвития, ВВП по итогам 2022 года должен был сократиться на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. В 2024 году ведомство рассчитывает на рост экономики на 2,6% в год.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ВВП Всемирный банк Россия
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