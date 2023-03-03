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США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
Власти США призвали обращать внимание на подозрительные сделки: если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, отказ от техобслуживания и др.
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США (.pdf)

Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть прежде всего бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям; им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.

Ведомства назвали «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:

  • Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя;
  • Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
  • Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
  • Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
  • Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе;
  • Поставки товаров через Китай (в том числе Конконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
  • Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и др.

За три недели этого года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.

Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как пояснял Bloomberg, это было связано с обещанием властей США вознаграждения для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций.

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Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, ограничения из десятого пакета мер были среди прочего сосредоточены за контроле за выполнением ограничений.

Как отмечал спецпосланник ЕС по санциям Дэвид О'Салливан, у соседних России стран «внезапно появилось много новых потребностей» одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию. Он в интервью FT задался вопросом, не попадает ли часть импорта на российскую территорию, но не стал выдвигать обвинений, сославшись на презумпцию невиновности. По словам О'Салливана, «разъяснительная работа» с другими странами по этому вопросу уже начата.

«Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, невзирая на цену. Но это также показало, что в некоторых отношениях нам необходима структурная коррекция [ограничений]», — резюмировал он.

Власти России называют западные санкции «безумными и бездумными», а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Кремля, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США обход санкций Армения Турция Узбекистан Министерство торговли США Минфин США Минюст США
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