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Минэк заявил о преодолении «санкционных барьеров» после прогноза МВФ

Минэкономразвития заявило о преодолении «санкционных барьеров» после нового прогноза МВФ
Улучшение прогноза МВФ по российской экономике в Минэкономразвития сочли признаком того, что Россия успешно справляется с санкциями. Прогноз по ВВП России фонд улучшил с падения в 2,3% до роста в 0,3%
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития после того, как Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз по состоянию мировой экономики и экономики отдельных стран в 2023 и 2024 годах, прогноз для России улучшился.

«Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского», — сообщили в Минэкономразвития. Там добавили, что министерство уточнит свои оценки на текущий и последующие годы «в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития».

Сценарные условия обычно готовятся Минэкономразвития в апреле.

По данным МВФ, в прошлом году ВВП страны сократился на 2,2% (по прогнозу, сделанному в октябре, спад должен был быть на уровне 3,4%). В этом году фонд прогнозирует рост ВВП России на 0,3% (по прошлому прогнозу ожидался спад на 2,3%), а в 2024-м — на 2,1%.

В целом в мире в прошлом году экономический рост был на уровне 3,4%. В 2023-м МВФ предсказывает его падение до 2,9%, в 2024 году — слабый рост, до 3,1%.

Всемирный банк в конце декабря оценивал падение ВВП России в 2022 году в 3,5%, а в 2023 году — в 3,3% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта». В 2024 году Всемирный банк прогнозирует выход российской экономики к восстановительному росту в 1,6%. В базовом прогнозе аналитики исходят из предположения, что боевые действия на Украине в ближайшем будущем продолжатся, но существенной эскалации не будет, а санкции против России и Белоруссии сохранятся.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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