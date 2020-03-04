Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать

О том, что Гончарук написал заявление об отставке, стало известно накануне. Это было не его решение — команда президента убедила премьера это сделать, говорит собеседник РБК, близкий к руководству «Слуги народа». По его словам, ключевые претензии к Гончаруку заключались в нерешенных проблемах в экономике и социальной сфере.

Скандал с прослушкой Информация о возможном уходе Алексея Гончарука появилась в середине января, после появившейся в интернете аудиозаписи разговора мужчины с голосом, похожим на голос украинского премьера. В разговоре он критиковал Зеленского, в частности назвал понимание президентом экономики примитивным. Также человек на записи говорил, что сам не понимает экономические процессы. Комментируя запись, Зеленский заявил, что даст Гончаруку еще один шанс.

Главная причина недовольства Зеленского правительством — снижение поступлений в бюджет, уверен украинский политолог Владимир Фесенко. «Как ни парадоксально, это было вызвано чрезмерным укреплением курса гривны — украинская экономика зависит от экспорта, а укрепление национальной валюты снизило поступления от экспорта в бюджет в гривневом эквиваленте», — объясняет он.

Еще один фактор — это коронавирус и недостаточно оперативная реакция кабинета на эпидемию, полагает Фесенко. Негатива, по его мнению, добавила и нерешенная проблема с задолженностью по зарплате шахтерам — Зеленский лично обещал решить проблему, но правительство, которое формально отвечает за это, не выполнило задачу, что вызвало очень эмоциональную реакцию президента. Зеленский заявил, что пока правительство не решит эту проблему, они сами зарплату не получат.

Последней каплей, считает Фесенко, могла стать неспособность правительства уладить одну из самых острых социальных проблем украинцев, похоронившую рейтинги двух предыдущих кабинетов, — высокие коммунальные тарифы.

«Гончарук не хотел уходить, но он не смог бы работать в конфликте с президентом, поэтому по закону его личная подача заявления об отставке была единственным юридически допустимым вариантом», — резюмирует эксперт.

Социологи заметили падение доверия и поддержки как по отношению к Зеленскому, так и к правительству и парламенту, констатирует гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. 25% из числа тех, кто голосовал за Зеленского на президентских выборах в мае прошлого года, сейчас разочарованы сделанным выбором, вспоминает он недавно проведенный КМИС опрос.

Электоральный рейтинг «Слуги народа» просел на 4,1% по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, на которых партия по спискам получила 43,16% голосов. Однако электоральный рейтинг лидера Украины, наоборот, вырос: если бы выборы проходили сейчас, за Зеленского отдали бы свой голос на 14% респондентов больше (44,2%), чем он получил в первом туре президентских выборов (30,24%). «Члены команды Зеленского, как выходцы из шоу-бизнеса, очень чувствительно относятся к поддержке населения, и, возможно, перестановки в правительстве отчасти с этим связаны», — отметил социолог.

Кто стал новым премьером

Новым главой правительства Рада утвердила 45-летнего Дениса Шмыгаля — «за» проголосовал 291 депутат.

Шмыгаль — бизнесмен средней руки, промышленник, хозяйственник, работавший топ-менеджером на предприятии из холдинга украинского бизнесмена Рината Ахметова, характеризует его украинский политолог Вадим Карасев. Во власть его привел Андрей Богдан (до начала февраля глава офиса президента), напоминает Карасев. В июле 2019 года Шмыгаль был назначен главой Ивано-Франковской областной администрации, а в феврале стал вице-премьером и министром развития общин и территорий.

Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС, входящей в систему ДТЭК «Западэнерго» Рината Ахметова. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника главного управления миндоходов Львовской области.

Фесенко считает, что назначение Шмыгаля укладывается в общий тренд — стремление офиса президента усилить правительство более опытными кадрами. «Зеленский — зеркало своего электората. Если в момент его прихода к власти общество просило новых лиц, никак не связанных с политикой, то к весне пришло некоторое разочарование неопытной молодежью, и у Зеленского произошла переоценка ценностей», — объясняет он.

Пока сложно сказать, каким премьером покажет себя Шмыгаль, считает Фесенко. Он уверен, что это будет такой же исполнитель воли президента, полностью от него зависимый, как и его предшественник. «Опыта управленческого у Шмыгаля больше, чем у Гончарука, но это опыт работы среднего звена системы государственного управления плюс опыт работы в бизнесе. Он практик, ближе к реальной экономике, но опыта работы в центральной власти у него практически нет — только месяц работы в правительстве», — продолжает эксперт.

Как перестановки повлияют на отношения с Россией

После утверждения Шмыгаля Рада утвердила и новый состав кабинета. Министром иностранных дел стал вице-премьер правительства Гончарука по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. А бывший глава МИДа Вадим Пристайко переместился на вице-премьерский пост Кулебы.



«Я не вижу большой разницы между Пристайко и Кулебой — внешнюю политику продолжат осуществлять Зеленский и Андрей Ермак, который недавно возглавил офис президента (до этого был помощником Зеленского)», — говорит политолог Карасев. На прежнем посту Ермак курировал отношения с Россией. В частности, при нем Киев и Москва согласовали два обмена пленными и провели первую встречу президентов в рамках «нормандского формата».