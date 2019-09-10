Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак

Для организации обмена Россия и Украина создали рабочие группы: российскую возглавил зампред правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента Андрей Ермак, сообщила РБК украинский омбудсмен Денисова

Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Впервые для обсуждения обмена украинский обмудсмен Людмила Денисова встретилась с президентом Владимиром Зеленским 21 мая этого года — на следующий день после его инаугурации. После этого началась активная работа по освобождению украинских граждан. Об этом Денисова сообщила в интервью РБК.

«Но, конечно, ключевой день, был 7 августа, когда состоялся еще один телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом России. Были сформированы рабочие группы с каждой стороны, назначены ответственные — с украинской стороны [помощник президента Андрей] Ермак, с российской — [зампред правительства Дмитрий] Козак», — рассказала она. По ее словам, между руководителями рабочих групп проходил основной контакт по параметрам обмена. Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.

Глава политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который неоднократно встречался с Путиным и обсуждал с ним вопросы обмена, в процессе не участвовал, заявила она. Последний раз Медведчук обсуждал с Путиным вопросы обмена во Владивостоке 5 сентября.

При этом, отметила Денисова, переговоры об обмене между Россией и Украиной велись и раньше. 18 июля во время одного из своих визитов в Россию украинский обмудсмен подала ходатайство об освобождении задержанных после инцидента в Керченском проливе моряков под ее поручительство (в соответствии со ст. 103 УПК России) — документы переданы начальнику Следственного управления ФСБ России Михаилу Шишову. Именно под поручительство Денисовой Москва и освободила в итоге моряков. «Я передала все ходатайства 18 июля (то есть до второго телефонного разговора между президентами — РБК). [На тот момент] мы были в процессе [переговоров об освобождении]», — сказала она РБК.