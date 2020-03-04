Верховная рада утвердила новый состав правительства

Новый премьер Денис Шмагаль решил сохранить в кабинете лишь несколько человек, работавших с прежним главой правительства Алексеем Гончаруком. Среди них и глава МВД Арсен Аваков

Внеочередное заседание Верховной рады (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Верховная рада Украины проголосовала за новый состав правительства, которое возглавил Денис Шмыгаль.

Как сообщает «112. Украина», только три министра остались на своих должностях в новом кабинете. Это глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также продолжит заниматься вопросами информатизации Михаил Федоров, который сохранит пост вице-премьера.

Останется в правительстве и бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он стал вице-премьером по вопросам евроинтеграции. На пост главы внешнеполитического ведомства Зеленский ранее предложил Дмитрия Кулебу. Рада с президентом согласилась.

Министром обороны по представлению президента стал Андрей Таран, который заменил на этой должности Андрея Загороднюка.