Верховная рада утвердила нового премьера Украины

Главой правительства депутаты утвердили Дениса Шмыгаля. Он проработал в кабмине меньше месяца в должности вице-премьера

Денис Шмыгаль (Фото: verkhovna_rada / twitter.com)

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля. За его кандидатуру проголосовал 291 депутат, против — 59, 49 человек воздержались.

Согласно украинскому законодательству, утверждение нового главы правительства должны поддержать 226 депутатов. Ранее депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий сообщил, что фракция согласовала кандидатуру Шмыгаля на пост нового главы правительства.

В ходе выступления перед депутатами Рады Шмыгаль заявил о том, что одной из первых задач его правительства станет пересмотр бюджета на 2020 год.

Представители оппозиции в свою очередь раскритиковали власти за «попытки провести новый эксперимент». Представитель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Вадим Рабинович заявил о нежелании «менять шило на мыло», однако сообщил о желании «поддержать Украину». Ирина Геращенко от «Европейской солидарности» призвала депутатов не голосовать за кандидатуру Шмыгаля, назвав его «сексистом».

Вечером 4 марта Верховная рада утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, который 3 марта написал заявление об уходе после встречи с Зеленским.

Шмыгаль с 5 февраля был вице-премьером и министром развития общин и территорий. Уроженец Львова до 2014 года работал во Львовской обладминистрации, а после 2014 года — в различных компаниях, связанных с ТЭК. До приглашения в правительство Шмыгаль в течение полугода возглавлял обладминистрацию в Ивано-Франковске.