Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 12:23
Власти Италии допустили закрытие школ из-за коронавируса Общество, 18:24 Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США Политика, 18:22 Данные распространявших фейк о коронавирусе аккаунтов передали силовикам Общество, 18:19 Как справиться со стрессом и не выгореть на работе: девять советов Pro, 18:13 СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети» Общество, 18:08 Путин попросил назвать гуманитарные цели поставок масок за границу Общество, 18:07 Лавров сообщил главе Ирана о готовности помочь в борьбе с коронавирусом Общество, 18:06 Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 18:01 Актрису Инну Макарову госпитализировали Общество, 17:58 Из-за коронавируса перенесли оба полуфинала Кубка Италии по футболу Спорт, 17:58 Новак и генсек ОПЕК обменялись «приветствием ногами» Общество, 17:51 Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука Политика, 17:49 Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку Общество, 17:48 Зеленский попросил депутатов Рады оценить работу правительства Гончарука Политика, 17:47
Политика ,  
0 

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

С просьбой главы правительства об отставке согласились 353 депутата Верховной рады. Уход Гончарука автоматически означает смену всего состава кабинета министров
Алексей Гончарук (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.

За отставку главы правительства проголосовали 353 депутата, против — 0. 49 депутатов воздержались.

Перед голосованием в Раде выступил президент Владимир Зеленский. «Это правительство знает, что делать, но знать — мало: надо работать. Мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки», — сказал глава государства.

Сам Гончарук сказал, что полгода — слишком короткий срок, чтобы оценивать работу правительства. По его словам, СМИ начали критиковать работу его кабинета после того, как правительство разоблачило действовавшие в стране «серые схемы».

Решение было принято по итогам внеочередного заседания парламента, которое 28 февраля назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук впервые написал заявление об отставке в середине января, после того как СМИ опубликовали запись разговора, на котором человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет понимание Зеленским экономики примитивным. Также человек на записи говорит, что сам не понимает экономические процессы.

В конце февраля СМИ сообщили о втором заявлении Гончарука. По данным издания «Новое время», чиновник был раздражен тем, что ситуация с его увольнением и возможной кандидатурой на его место обсуждается публично. «Новое время» также написало, что после смены главы офиса (администрации) Зеленского позиции Гончарука ослабли. Тогда же источники издания назвали наиболее вероятного преемника премьер-министра: вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Депутат Рады опубликовал фото заявления Гончарука об отставке
Политика

3 марта депутаты президентской фракции «Слуга народа» проголосовали за отставку Алексея Гончарука. На том же заседании Владимир Зеленский официально предложил кандидатуру Шмыгаля на пост премьера. Фракция поддержала предложение президента.

По данным источников издания «Украинская правда», на заседании также обсуждались более масштабные перестановки в кабинете министров. В частности, могут поменяться министры финансов, здравоохранения, энергетики, обороны, экономики, иностранных дел. В правительстве могут появиться новые должности и структуры — вице-премьер по агропромышленному комплексу и министерство спорта.

Также 3 марта стало известно, что Алексей Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просил запретить Раде рассматривать вопрос о его увольнении. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда. Однако в тот же день в кабмине эту информацию опровергли.

Авторы: Мария Лисицына, Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: премьер-министр, увольнение, Верховная рада Украины
Материалы по теме
Депутаты «Слуги народа» заявили о согласовании кандидата на пост премьера
Политика
В «Слуге народа» заявили о решении поддержать отставку премьера Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter