Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

Алексей Гончарук впервые написал заявление об отставке в середине января, после того как СМИ опубликовали запись разговора, на котором человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет понимание Зеленским экономики примитивным. Также человек на записи говорит, что сам не понимает экономические процессы.

В конце февраля СМИ сообщили о втором заявлении Гончарука. По данным издания «Новое время», чиновник был раздражен тем, что ситуация с его увольнением и возможной кандидатурой на его место обсуждается публично. «Новое время» также написало, что после смены главы офиса (администрации) Зеленского позиции Гончарука ослабли. Тогда же источники издания назвали наиболее вероятного преемника премьер-министра: вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

3 марта депутаты президентской фракции «Слуга народа» проголосовали за отставку Алексея Гончарука. На том же заседании Владимир Зеленский официально предложил кандидатуру Шмыгаля на пост премьера. Фракция поддержала предложение президента.

По данным источников издания «Украинская правда», на заседании также обсуждались более масштабные перестановки в кабинете министров. В частности, могут поменяться министры финансов, здравоохранения, энергетики, обороны, экономики, иностранных дел. В правительстве могут появиться новые должности и структуры — вице-премьер по агропромышленному комплексу и министерство спорта.

Также 3 марта стало известно, что Алексей Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просил запретить Раде рассматривать вопрос о его увольнении. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда. Однако в тот же день в кабмине эту информацию опровергли.