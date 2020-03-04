Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
За отставку главы правительства проголосовали 353 депутата, против — 0. 49 депутатов воздержались.
Перед голосованием в Раде выступил президент Владимир Зеленский. «Это правительство знает, что делать, но знать — мало: надо работать. Мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки», — сказал глава государства.
Сам Гончарук сказал, что полгода — слишком короткий срок, чтобы оценивать работу правительства. По его словам, СМИ начали критиковать работу его кабинета после того, как правительство разоблачило действовавшие в стране «серые схемы».
Решение было принято по итогам внеочередного заседания парламента, которое 28 февраля назначил президент Украины Владимир Зеленский.