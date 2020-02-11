Зеленский уволил главу своего офиса

«Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все», — заявил он.

«Богдан всегда очень ревниво относился не к своим инициативам», — ответил на вопрос о причинах его увольнения собеседник РБК, близкий к руководству президентской партии. Он отказался уточнить, с кем у Богдана был ключевой конфликт.

«У него была практически монополия и он ею немножко злоупотреблял и другим пытался блокировать вход [во власть], » — добавил собеседник в «Слуге народа».

Среди прочих причин его смещения с должности он назвал тот факт, что «Богдан откровенно скучал последние пару месяцев, а Ермак — наоборот». «Приоритет сейчас — деокупация [украинских территорий], а это направление ведет он [Ермак]», — добавил он.

Собеседник, близкий к офису Зеленского, утвердительно ответил на вопрос РБК, стоит ли связывать заявление президента о конфликтах в команде с увольнением главы его офиса. Связана ли отставка со скандалом, вызванным сливом прослушки разговора с участием премьер-министра Алексея Гончарука, он комментировать отказался.

РБК направил запрос пресс-секретарю украинского президента Юлии Мендель.