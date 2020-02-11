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Зеленский уволил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и заявил о конфликтах в команде, которые «мешают работать»
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Другим указом на освободившуюся должность назначен Андрей Ермак, который до этого был помощником президента.

О скором увольнении Богдана писали украинские СМИ, однако причины такого решения не раскрывались.

СМИ сообщили о планах главы офиса Зеленского уйти в отставку
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В интервью «Интерфакс-Украине» Зеленский подтвердил, что в его команде «есть конфликты, которые мешают работать».

«Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все», — заявил он.

«Богдан всегда очень ревниво относился не к своим инициативам», — ответил на вопрос о причинах его увольнения собеседник РБК, близкий к руководству президентской партии. Он отказался уточнить, с кем у Богдана был ключевой конфликт.

«У него была практически монополия и он ею немножко злоупотреблял и другим пытался блокировать вход [во власть], » — добавил собеседник в «Слуге народа».

Среди прочих причин его смещения с должности он назвал тот факт, что «Богдан откровенно скучал последние пару месяцев, а Ермак — наоборот». «Приоритет сейчас — деокупация [украинских территорий], а это направление ведет он [Ермак]», — добавил он.

Собеседник, близкий к офису Зеленского, утвердительно ответил на вопрос РБК, стоит ли связывать заявление президента о конфликтах в команде с увольнением главы его офиса. Связана ли отставка со скандалом, вызванным сливом прослушки разговора с участием премьер-министра Алексея Гончарука, он комментировать отказался.

РБК направил запрос пресс-секретарю украинского президента Юлии Мендель.

Автор: Елизавета Антонова
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Зеленский
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