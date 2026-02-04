 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
Российская сторона считает, что Европа стала куда серьезнее относиться к обороне в попытках снизить зависимость от США, утверждает чиновник. Представители России «работали профессионально, вникая в практические детали», отметил он
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация сменила тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, пишет Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

По мнению собеседника издания, в Кремле считают, что Европа стала гораздо серьезнее относиться к оборонным вопросам, наращивает производство вооружений и пытается стать менее зависимой от США в вопросах своей общей безопасности.

«Сотрудники российской разведки работали профессионально, вникая в практические детали», — рассказал бывший чиновник, с которым до сих пор консультируется офис украинского президента.

4-5 февраля в Абу-Даби проходит очередной раунд переговоров России, Украины и США. Одной из ключевых тем встречи должен стать территориальный вопрос.

Российские власти критически относятся к перевооружению Европы и называют процесс милитаризацией. «Действительно очень сильные промилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. <…> Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре.

В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США
Политика
Автомобили с членами российской делегации после прибытия для участия в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина

Весной 2025 года Еврокомиссия (ЕК) анонсировала план по перевооружению стран блока общим объемом €800 млрд. Часть этих средств должна пойти на военную помощь Украине (Россия эту практику осуждает). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европа живет в «самое опасное время» и потому должна «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность». Увеличить расходы на оборону ЕС подтолкнули в том числе США.

Помимо кредитов по механизму SAFE на €150 млрд, план ЕС подразумевает ослабление фискальных правил для увеличения расходов стран-членов на оборону на 1,5% от их ВВП. В ноябре 2025-го стало известно, что Евросоюз согласовал перенаправление бюджетных средств гражданского назначения на нужды обороны.

Газета Financial Times отмечала со ссылкой на спутниковые данные, что в последние годы крупные оборонные концерны Европы построили более 7 млн кв. м новых производственных площадей. Издание назвало это «перевооружением исторического масштаба». Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс в августе также говорил, что с февраля 2022 года европейские страны нарастили производство с 300 тыс. до примерно 2 млн единиц боеприпасов в год.

При этом Euractiv 2 февраля сообщил, что план Евросоюза по перевооружению столкнулся с трудностями координации между лидерами стран блока, органами ЕС и европейским ОПК. Представители промышленности пожаловались, что получают противоречивые сигналы от политиков, что приводит к неопределенности во всей отрасли.

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби 4–5 февраля, могут быть более многообещающими, чем все ожидают, предположили в беседе с Politico украинские и американские чиновники. Один из экспертов выразил мнение, что ситуация улучшилась с тех пор, как обновился состав украинской делегации. По его словам, «есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Чернышова
Украина мирные переговоры Евросоюз перевооружение
