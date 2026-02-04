Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Российская сторона считает, что Европа стала куда серьезнее относиться к обороне в попытках снизить зависимость от США, утверждает чиновник. Представители России «работали профессионально, вникая в практические детали», отметил он

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация сменила тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, пишет Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

По мнению собеседника издания, в Кремле считают, что Европа стала гораздо серьезнее относиться к оборонным вопросам, наращивает производство вооружений и пытается стать менее зависимой от США в вопросах своей общей безопасности.

«Сотрудники российской разведки работали профессионально, вникая в практические детали», — рассказал бывший чиновник, с которым до сих пор консультируется офис украинского президента.

4-5 февраля в Абу-Даби проходит очередной раунд переговоров России, Украины и США. Одной из ключевых тем встречи должен стать территориальный вопрос.

Российские власти критически относятся к перевооружению Европы и называют процесс милитаризацией. «Действительно очень сильные промилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. <…> Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре.

Весной 2025 года Еврокомиссия (ЕК) анонсировала план по перевооружению стран блока общим объемом €800 млрд. Часть этих средств должна пойти на военную помощь Украине (Россия эту практику осуждает). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европа живет в «самое опасное время» и потому должна «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность». Увеличить расходы на оборону ЕС подтолкнули в том числе США.

Помимо кредитов по механизму SAFE на €150 млрд, план ЕС подразумевает ослабление фискальных правил для увеличения расходов стран-членов на оборону на 1,5% от их ВВП. В ноябре 2025-го стало известно, что Евросоюз согласовал перенаправление бюджетных средств гражданского назначения на нужды обороны.

Газета Financial Times отмечала со ссылкой на спутниковые данные, что в последние годы крупные оборонные концерны Европы построили более 7 млн кв. м новых производственных площадей. Издание назвало это «перевооружением исторического масштаба». Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс в августе также говорил, что с февраля 2022 года европейские страны нарастили производство с 300 тыс. до примерно 2 млн единиц боеприпасов в год.

При этом Euractiv 2 февраля сообщил, что план Евросоюза по перевооружению столкнулся с трудностями координации между лидерами стран блока, органами ЕС и европейским ОПК. Представители промышленности пожаловались, что получают противоречивые сигналы от политиков, что приводит к неопределенности во всей отрасли.

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби 4–5 февраля, могут быть более многообещающими, чем все ожидают, предположили в беседе с Politico украинские и американские чиновники. Один из экспертов выразил мнение, что ситуация улучшилась с тех пор, как обновился состав украинской делегации. По его словам, «есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной».