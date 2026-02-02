Euractiv рассказал о трудностях в ЕС при реализации плана перевооружения

Основная проблема заключается в сложностях координации между лидерами стран блока, органами ЕС и европейским ОПК. Последние получают противоречивые сигналы от политиков, что в итоге приводит к неопределенности во всей отрасли

Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

План перевооружения Евросоюза столкнулся с трудностями координации между лидерами стран блока, органами ЕС и европейским оборонно-промышленным комплексом. Об этом сообщил Euractiv.

Издание отмечает, что Евросоюз «выложил на стол миллиарды евро» для обеспечения безопасности региона, однако реализация задуманного отстает.

«Несмотря на заявления о том, что укрепление обороны является срочной задачей, европейские столицы, органы ЕС и европейские производители вооружений по-прежнему с трудом слышат друг друга в попытках перевооружить континент», — сказано в публикации.

Представители ОПК рассказали журналистам, что часто «натыкаются на глухую стену» при разговорах с политиками, а обсуждения сопровождаются противоречивыми сигналами. При этом планы по перевооружению нередко вязнут из-за национальных интересов стран Евросоюза.

В частности, механизм кредитования SAFE (Security Action for Europe), который ЕС согласовал в 2025 году, требует от стран блока предоставить описание планируемой к закупке военной продукции. Однако источники Euractiv заявили, что озвученные планы были недостаточно детализированы.

«Производители по-прежнему ждут от министерств обороны четкого разъяснения того, какая именно продукция требуется. Это еще одна иллюстрация разрыва между столицами и европейскими производителями вооружений», — написал Euractiv.

Кроме того, европейский ОПК просит от правительств стран ЕС обеспечить долгосрочные инвестиции, чтобы компании могли планировать работу в будущем. В статье говорится, что многие предприятия заранее нарастили производство, чтобы оправдать вложения, не зная при этом, какие именно заказы к ним поступят. Это вызвало неопределенность во всем секторе.

Дополнительно ситуацию усложняет тот факт, что США требуют от Европы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, написал Euractiv. Однако одновременно с этим Штаты напоминали ЕС о необходимости покупать американское вооружение, лишая этим заказов европейский ОПК.

В частности, с августа 2025 года страны НАТО закупили для Украины у США оружия на миллиарды долларов по программе Priority Ukraine Requirements List (PURL).

«Это сбивает с толку», — сказал Euractiv дипломат НАТО.

Весной 2025 года Еврокомиссия анонсировала план по перевооружению стран блока общим объемом €800 млрд. Часть этих средств должна пойти на военную помощь Украине. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европа живет в «самое опасное время» и потому должна «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность».

Помимо кредитов по механизму SAFE на €150 млрд, план подразумевает ослабление фискальных правил для увеличения расходов стран ЕС на оборону на 1,5% от их ВВП. В ноябре 2025-го стало известно, что Евросоюз согласовал перенаправление бюджетных средств гражданского назначения на нужды обороны.