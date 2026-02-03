 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны отчиталось о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины

Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 3 февраля взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах и Днепре. Глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о последствиях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах украинской столицы. Мэр Харькова Игорь Терехов тогда же заявил об ударах по энергетической инфраструктуре города.

Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

Материал дополняется

Авторы
Полина Дуганова
