Минобороны отчиталось о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины
Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
В ночь на 3 февраля взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах и Днепре. Глава киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о последствиях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах украинской столицы. Мэр Харькова Игорь Терехов тогда же заявил об ударах по энергетической инфраструктуре города.
Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Материал дополняется
