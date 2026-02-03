 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп, «к сожалению, не был удивлен», заявили в Белом доме. Минобороны отчиталось, что удар был нанесен по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины. Зеленский сообщил, что Киев скорректирует позицию на переговорах
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президента США Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Отвечая на вопрос о реакции республиканца, Левитт рассказала, что общалась с Трампом утром 3 февраля и тот, «к сожалению, не был удивлен».

«Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну», — сказала она, добавив, что конфликт бы не начался, если бы Трамп был у власти. Левитт обвинила предыдущего американского лидера Джо Байдена в «слабости и некомпетентности».

Зеленский изменит подход к переговорам после удара России
Политика
Владимир Зеленский

3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.

Трамп 29 января заявил, что лично просил российского президента Владимира Путина о прекращении ударов по Украине на неделю из-за сильных морозов. Когда именно это произошло, он не уточнил. Как позже сообщили в Кремле, республиканец призвал воздержаться от ударов по Киеву на неделю до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров». На 1 февраля изначально был назначен второй раунд переговоров в Абу-Даби по мирному урегулированию, но его перенесли на 4-5 февраля. Первые встречи представителей России, Украины и США при участии ОАЭ прошли в закрытом режиме в Абу-Даби 23 и 24 января.

Зеленский сообщил, что в связи с ударом Киев скорректирует позицию на переговорах, а американский сенатор-респебликанец Линдси Грэм призвал Трампа начать передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Власти России предупреждали, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием, включая Tomahawk.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Кэролайн Левитт Белый дом Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины
Политика
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева
Политика
Линдси Грэм призвал Трампа начать передачу Украине ракет Tomahawk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
В стрельбе на Рублевском шоссе убили подозреваемого в похищении Общество, 23:21
В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте Общество, 23:17
Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар по Украине Политика, 23:03
NYT предсказала вакуум в военном руководстве Китая после чисток генералов Политика, 22:44
«Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию Общество, 22:23
Сына Каддафи убили в ходе боев в Ливии Политика, 22:14
Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу Политика, 22:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла Политика, 22:08
Иранские катера попытались остановить танкер США в Ормузском проливе Политика, 22:07
Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына Общество, 22:04
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева Политика, 21:59
Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ Политика, 21:58
Главу ФИФА Инфантино внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 21:57
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ Спорт, 21:56