Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар по Украине
Президента США Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Отвечая на вопрос о реакции республиканца, Левитт рассказала, что общалась с Трампом утром 3 февраля и тот, «к сожалению, не был удивлен».
«Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну», — сказала она, добавив, что конфликт бы не начался, если бы Трамп был у власти. Левитт обвинила предыдущего американского лидера Джо Байдена в «слабости и некомпетентности».
3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.
Трамп 29 января заявил, что лично просил российского президента Владимира Путина о прекращении ударов по Украине на неделю из-за сильных морозов. Когда именно это произошло, он не уточнил. Как позже сообщили в Кремле, республиканец призвал воздержаться от ударов по Киеву на неделю до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров». На 1 февраля изначально был назначен второй раунд переговоров в Абу-Даби по мирному урегулированию, но его перенесли на 4-5 февраля. Первые встречи представителей России, Украины и США при участии ОАЭ прошли в закрытом режиме в Абу-Даби 23 и 24 января.
Зеленский сообщил, что в связи с ударом Киев скорректирует позицию на переговорах, а американский сенатор-респебликанец Линдси Грэм призвал Трампа начать передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Власти России предупреждали, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием, включая Tomahawk.
