Линдси Грэм призвал Трампа начать передачу Украине ракет Tomahawk
Предпринятые президентом США Дональдом Трампом меры, чтобы усадить Москву за стол переговоров и прекратить массированные удары по Украине недостаточны, их нужно усилить, в частности начать передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на своей странице в социальной сети Х.
Сенатор привел несколько примеров давления на Россию и действий в правильном направлении, которые уже предпринял Трамп «атакуя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы», а также говоря о пошлинах в отношении Индии.
Однако этого недостаточно, считает Грэм.
«Наконец, после этого масштабного удара прошлой ночью я призвал бы президента Трампа начать процесс по передаче Украине ракет Tomahawk, что стало бы переломным моментом в военном отношении. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на [президента Владимира] Путина», — написал сенатор.
«Время имеет решающее значение», — резюмировал Грэм.
Материал дополняется
