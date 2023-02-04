Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
МИД Франции отверг участие в конфликте с Россией через помощь Украине Политика, 16:54
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 16:41
Россия запустит ракету с изображением монумента «Родина-мать» Технологии и медиа, 16:39
Помпео заявил об умении администрации Трампа «сдержать» Путина Политика, 16:36
Месси заявил, что его карьера «уже практически завершена» Спорт, 16:35
В Кисловодске установят памятник Чебурашке Общество, 16:16
В Эстонии вслед за Чехией отказались от бойкота Олимпиады в Париже Спорт, 16:01
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 15:55
МИД счел лицемерными призывы ЕС к миру при «инвестировании» в конфликт Политика, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:44
В МИД Франции предложили дождаться решения МОК по участию России в ОИ Спорт, 15:11
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:09
Российские силы выбили ВСУ с западных окраин Двуречного Политика, 15:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Помпео заявил об умении администрации Трампа «сдержать» Путина

Экс-глава Госдепа Помпео: администрация Трампа умела «сдерживать» Путина
Помпео заявил, что Путин по-разному воспринимает риски, которые исходят от лидеров США. При республиканце Трампе он не эскалировал конфликт на Украине, а при демократах Обаме и Байдене «решился присоединить» Крым и Донбасс
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин не прибегал к эскалации конфликта на Украине в тот период, когда у власти в США был республиканец Дональд Трамп, поскольку его администрация умела «сдерживать» Путина, заявил в интервью BBC Radio 4 экс-госсекретарь США Майк Помпео, также представитель Республиканской партии.

«Мы знаем, как сдерживать наших противников. Честно говоря, администрация Трампа сделала это. Владимир Путин не вторгался в Европу или Украину на наших глазах», — сказал он (цитата по The Guardian).

Помпео пояснил, что в 2014-м, когда президентом США был Барак Обама (демократ, как и нынешний американский лидер Джо Байден), «Путин захватил пятую часть Украины». Потом, когда Соединенными Штатами управлял Трамп, российский президент «не захватил ни пяди Украины». Но когда в Белом доме снова обосновались демократы, Путин решился на присоединение новых территорий. По словам Помпео, это говорит о разном «восприятии рисков» со стороны российского президента в зависимости от американских лидеров.

Сам Путин отмечал, что причинами начала спецоперации на Украине стали, во-первых, госпереворот на Украине в 2014-м; во-вторых, планы НАТО по расширению за счет Украины; в-третьих — отказ Киева от выполнения положений минских соглашений.

Обама был президентом США с 2009-го по 2017 год; Трамп — с 2017-го по 2021-й. Помпео при нем был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ, 2017–2018) и главой Госдепартамента (2018–2021).

Помпео также заявил, что думает о возможности баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Читайте на РБК Pro
«Я люблю спать»: Безос, Баффетт и Цукерберг — о вреде трудоголизма
Как оформить зарубежных удаленщиков без нарушения закона
В когтях дракона: как Apple стала зависимой от Китая — Financial Times
В каких условиях работает российский бизнес, переехавший в Армению

Трамп, который уже выдвинул свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах, в конце января заявил, что смог бы за сутки договориться о завершении военных действий на Украине. Он и ранее отмечал, что сторонам конфликта необходимо сесть за стол переговоров, иначе мир окажется на пороге Третьей мировой войны. Также Трамп выступил против поставок танков Украине (их намерены направить Киеву США и европейские страны), поскольку он считает, что затем последует ядерное оружие.

Российская сторона не раз отмечала свою готовность к переговорам, однако указывала, что Киев не выказывает желания начать урегулирование подобным путем. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоров не будет, пока Россию возглавляет Путин.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Майк Помпео Дональд Трамп Владимир Путин
Материалы по теме
Трамп пообещал решить украинский конфликт за сутки
Политика
Трамп предупредил о последствиях поставки танков на Украину
Политика
Трамп призвал ладить с Россией из-за ее «1332 чертовых боеголовок»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter