Помпео заявил об умении администрации Трампа «сдержать» Путина

Помпео заявил, что Путин по-разному воспринимает риски, которые исходят от лидеров США. При республиканце Трампе он не эскалировал конфликт на Украине, а при демократах Обаме и Байдене «решился присоединить» Крым и Донбасс

Майк Помпео (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин не прибегал к эскалации конфликта на Украине в тот период, когда у власти в США был республиканец Дональд Трамп, поскольку его администрация умела «сдерживать» Путина, заявил в интервью BBC Radio 4 экс-госсекретарь США Майк Помпео, также представитель Республиканской партии.

«Мы знаем, как сдерживать наших противников. Честно говоря, администрация Трампа сделала это. Владимир Путин не вторгался в Европу или Украину на наших глазах», — сказал он (цитата по The Guardian).

Помпео пояснил, что в 2014-м, когда президентом США был Барак Обама (демократ, как и нынешний американский лидер Джо Байден), «Путин захватил пятую часть Украины». Потом, когда Соединенными Штатами управлял Трамп, российский президент «не захватил ни пяди Украины». Но когда в Белом доме снова обосновались демократы, Путин решился на присоединение новых территорий. По словам Помпео, это говорит о разном «восприятии рисков» со стороны российского президента в зависимости от американских лидеров.

Сам Путин отмечал, что причинами начала спецоперации на Украине стали, во-первых, госпереворот на Украине в 2014-м; во-вторых, планы НАТО по расширению за счет Украины; в-третьих — отказ Киева от выполнения положений минских соглашений.

Обама был президентом США с 2009-го по 2017 год; Трамп — с 2017-го по 2021-й. Помпео при нем был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ, 2017–2018) и главой Госдепартамента (2018–2021).

Помпео также заявил, что думает о возможности баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Трамп, который уже выдвинул свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах, в конце января заявил, что смог бы за сутки договориться о завершении военных действий на Украине. Он и ранее отмечал, что сторонам конфликта необходимо сесть за стол переговоров, иначе мир окажется на пороге Третьей мировой войны. Также Трамп выступил против поставок танков Украине (их намерены направить Киеву США и европейские страны), поскольку он считает, что затем последует ядерное оружие.

Российская сторона не раз отмечала свою готовность к переговорам, однако указывала, что Киев не выказывает желания начать урегулирование подобным путем. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоров не будет, пока Россию возглавляет Путин.