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В МИД Франции объяснили звонки Макрона Путину просьбами Зеленского

Пресс-секретарь МИД Франции Лежандр: Макрон звонит Путину по просьбе Зеленского
Беседы проходят в координации с союзниками Парижа, это нужно, чтобы поддерживать канал для диалога с Россией, сообщила представитель МИД Франции. В частности, благодаря звонку Макрона Путину на ЗАЭС направили наблюдателей МАГАТЭ
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Aurelien Morissard / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон звонит президенту России Владимиру Путину в основном по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, сказала в интервью RTVI пресс-секретарь французского МИДа Анн-Клер Лежандр.

В частности, по просьбе украинской стороны Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Лежандр отметила, что страны Запада обеспокоены из-за обстановки на АЭС, и именно благодаря этим звонкам на станцию удалось направить наблюдателей из МАГАТЭ.

По словам Лежандр, Франция инициирует телефонные разговоры с Россией в координации с союзниками Парижа, это нужно, чтобы поддерживать канал для диалога. «Зачем он [Макрон] это делает? <...> Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло. Но наступит момент, когда, учитывая ту поддержку, которую мы оказываем Украине на местах, украинцы решат, что наступил момент для переговоров, чтобы добиться возврата своей территориальной целостности и своего суверенитета», — сказала представитель МИД.

Лежандр указала при этом, что такие звонки нельзя считать переговорами, в настоящий момент Россия, по ее мнению, «не проявила никакого желания» вести диалог.

Согласно данным на сайте Кремля, с начала российской военной операции на Украине Макрон 14 раз общался с Путиным по телефону. В прошлом июне французский лидер говорил, что с зимы провел «сто часов» разговоров с президентом России. О последней такой беседе в Кремле сообщили 11 сентября.

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В ноябре представитель российского президента Дмитрий Песков, отмечая отсутствие телефонных контактов двух лидеров, заявил, что Париж не предлагает ничего «субстантивного» по переговорам с Киевом. В январе Песков сказал, что контакт Путина и Макрона был полезным и «весьма конструктивным», несмотря на «все наши — в том числе глубокие — разногласия».

Макрон в начале 2023 года призвал сохранить возможность диалога с Россией. По словам французского президента, несмотря на то, что его критиковали за поддержание контактов с Москвой, он намерен их продолжать, отметив, что обеспечение мира — это общая ответственность.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эмманюэль Макрон Владимир Путин Владимир Зеленский переговоры Военная операция на Украине

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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