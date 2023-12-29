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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и других городах Украины прогремели взрывы

Кличко: в Киеве прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе. Серия взрывов во второй раз за утро прозвучала и в Харькове, мэр Игорь Терехов уточнил, что их было не менее четырех
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Он сообщил также о работе ПВО и призвал граждан оставаться в укрытиях.

Ранее взрывы также звучали во Львове, Харькове и Черкассах. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Киевском и Холодногорском районах, в городе частично пропало электроснабжение.

Позднее, около 8:00 мск, Терехов написал о второй серии взрывов за утро. По словам мэра, их было не менее четырех.

Взрывы прогремели во Львове, Харькове и Черкассах
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

«Суспiльне» и «РБК-Украина» также пишут о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Хмельницкой области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Также, по данным агентства, взрыв прозвучал в Конотопе Сумской области Украины. О взрывах в Одессе и работе ПВО сообщает и местное издание «Думская».

По состоянию на 8:45 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина взрывы Киев Виталий Кличко
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