В Киеве и других городах Украины прогремели взрывы
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.
Он сообщил также о работе ПВО и призвал граждан оставаться в укрытиях.
Ранее взрывы также звучали во Львове, Харькове и Черкассах. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Киевском и Холодногорском районах, в городе частично пропало электроснабжение.
Позднее, около 8:00 мск, Терехов написал о второй серии взрывов за утро. По словам мэра, их было не менее четырех.
«Суспiльне» и «РБК-Украина» также пишут о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Хмельницкой области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Также, по данным агентства, взрыв прозвучал в Конотопе Сумской области Украины. О взрывах в Одессе и работе ПВО сообщает и местное издание «Думская».
По состоянию на 8:45 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.