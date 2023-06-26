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Северная Корея обвинила США в приближении ядерной войны

МИД КНДР: США подводят ситуацию на Корейском полуострове к порогу ядерной войны
Вашингтон «более настойчивее, чем когда-либо» прибегает «к тревожным враждебным актам», война на полуострове «быстро перерастет в мировую войну и беспрецедентную термоядерную войну», предупредил Пхеньян
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южная Корея и США подводят ситуацию на Корейском полуострове к «порогу ядерной войны», говорится в докладе Института американских исследований МИД КНДР, сообщает Yonhap.

Пхеньян сравнил нынешнюю военную напряженность в регионе с ночью накануне начала Корейской войны 1950–1953 годов.

«Такие воинственные действия США подталкивают военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, уже оказавшихся в крайне нестабильной ситуации, ближе к порогу ядерной войны», — говорится в докладе.

Соединенные Штаты «более настойчивее, чем когда-либо» прибегают «к тревожным враждебным актам посягательства на суверенитет и безопасность Северной Кореи, что больше нельзя терпеть, утверждает Пхеньян.

Институт предупредил, что война на полуострове «быстро перерастет в мировую войну и беспрецедентную термоядерную войну», что приведет к «самым катастрофическим и необратимым последствиям» для мира и безопасности в регионе и остальном мире. Пхеньян продолжит укреплять свой оборонительный потенциал, пока Вашингтон не откажется от своей «анахроничной враждебной политики».

Корейская война, в которой друг против друга воевали коммунистический Север, поддерживаемый Советским Союзом, и капиталистический Юг, поддерживаемый США, завершилась лишь перемирием, которое формально действует по сей день. Война началась 25 июня 1950 года, а перемирие было подписано 27 июля 1953 года. Представителями военного командования Северной Кореи и Китая, с одной стороны, и представителями командования войск ООН (де-факто представителями США) — с другой. Официально мирный договор до сих пор не заключен, страна разделена по 53 параллели на Северную и Южную Кореи.

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КНДР неоднократно заявляла об угрозе ядерной войны и своей готовности к ней. Осенью прошлого года Пхеньян принял закон, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае нападения или его «неизбежной угрозы» на страну и ее руководителя Ким Чен Ына, при возникновении угрозы существования других стран и др. Пр этом Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством.

В марте Ким Чен Ын после учений с запуском баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой приказал военным быть готовыми к ответному применению ядерного оружия в любое время.

Президент США Джо Байден пригрозил, что если КНРД нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то политическому режиму Северной Кореи придет конец. «Послушайте, ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов, или их союзников, или сторонников, или партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия», — сказал Байден.

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Елена Чернышова
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