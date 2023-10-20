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Политика ,  
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Лавров назвал слухами утверждения о поставках в Россию оружия из КНДР

Лавров: заявления о поставках в Россию оружия из КНДР — это слухи
Фото: Xiaolu Chu / Getty Images
Фото: Xiaolu Chu / Getty Images

Утверждения о поставках в Россию военной помощи из Северной Кореи — это слухи, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Телеведущая Ольга Скабеева напомнила, что 14 октября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о поставках из Пхеньяна в Россию партии оружия. Она попросила Лаврова прокомментировать это заявление.

«Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно», — отметил министр.

В середине сентября президент России Владимир Путин по итогам визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына назвал неплохими перспективы сотрудничества между двумя странами в военно-технической области. При этом он подчеркнул, что в этой сфере «есть определенные ограничения», которые Россия соблюдает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже сказал, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию стороны не подписывали никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

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Сергей Лавров Северная Корея КНДР вооружение поставки оружия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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