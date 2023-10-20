Лавров: заявления о поставках в Россию оружия из КНДР — это слухи

Лавров назвал слухами утверждения о поставках в Россию оружия из КНДР

Фото: Xiaolu Chu / Getty Images

Утверждения о поставках в Россию военной помощи из Северной Кореи — это слухи, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Телеведущая Ольга Скабеева напомнила, что 14 октября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о поставках из Пхеньяна в Россию партии оружия. Она попросила Лаврова прокомментировать это заявление.

«Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно», — отметил министр.

В середине сентября президент России Владимир Путин по итогам визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына назвал неплохими перспективы сотрудничества между двумя странами в военно-технической области. При этом он подчеркнул, что в этой сфере «есть определенные ограничения», которые Россия соблюдает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже сказал, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию стороны не подписывали никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.