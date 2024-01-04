NV.ua: Залужный заявил о нехватке людей в ВСУ и призвал депутатов идти на фронт

Залужный заявил о нехватке людей в ВСУ и призвал депутатов идти на фронт

В украинской армии не хватает людей, «кем воевать» — непонятно, заявил Залужный и призвал депутатов идти на фронт. Зеленский ранее говорил о плане военных дополнительно мобилизовать 400-500 тыс. человек

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время выступления в Верховной раде, где обсуждался закон о мобилизации, заявил о нехватке людей в армии и призвал депутатов первыми идти на фронт. Заседание проходило в закрытом режиме, слова главкома изданию NV.ua передали несколько депутатов.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — процитировал главкома один из источников.

Также, по словам собеседников издания, Залужный выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — указал главком.

О том, что в конфликте должны принимать участие все украинцы, ранее говорил секретарь Службы нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, было время, когда «считалось, что война — это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью», но это «надо заканчивать», это будет «справедливо».

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали, в последний раз — до 14 февраля 2024 года. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сухопутных войсках служат 600 тыс. военных.



25 декабря правительство Украины внесло в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе и другие меры; в пояснительной записке говорилось, что он нужен для «должного укомплектования боевых подразделений» в конфликте с Россией.

Документ вызвал скандал и будет изменен и доработан — и только после этого его вынесут на голосование, заявил 31 декабря глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что военные предложили дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. Залужный в свою очередь опроверг информацию о запросе на дополнительную мобилизацию, отметив, что военные не делали запрос с конкретными цифрами.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря сообщил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Мобилизационный резерв Украины небезграничен, и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца», заявлял президент Владимир Путин.