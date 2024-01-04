На Украине предложили провести мобилизацию через лотерю или жеребьевку

Провести мобилизацию украинцев можно посредством лотереи или жеребьевки. Об этом заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет», — написал Милованов на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), предложив обсудить такой метод.

Ранее экс-министр напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки практиковали в США. Он отметил, что такой механизм читался неэффективным, поскольку таким образом могли мобилизовать, например, ученого или инженера, разрабатывающего важное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года ввел на Украине военное положение, на следующий день он объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Впоследствии военное положение и всеобщую мобилизацию не раз продлевали.

В середине декабря 2023 года Зеленский заявил, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. Президент отметил, что ожидает от военных конкретики. «У нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то есть это должен быть комплексный план», — отметил он. Зеленский также заявил, что на проведение мобилизации в таких объемах понадобится 500 млрд грн (около $13 млрд).

Главком ВСУ Валерий Залужный отрицает информацию о запросе на дополнительную мобилизацию. По его словам, военные не делали запрос с конкретными цифрами.

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Позже в том же месяце в Верховную раду внесли законопроект об ужесточении правил мобилизации. Поправки предусматривают введение электронных повесток и ограничений для тех, кто вовремя не явился в воинские части, а также снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет и другие меры. Документ вызвал скандал, в связи с чем он будет изменен и доработан, и только после этого его вынесут на голосование, заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.