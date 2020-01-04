Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

«Мы обязаны действовать и мы будем действовать», — подчеркнул он. Ранее Дональд Трамп назвал генерала «террористом номер один в мире» и заверил, что его ликвидация поможет не начать, а предупредить войну

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Они [США] начали войну, совершив акт терроризма в отношении одного из наших высокопоставленных генералов. <...> Мы обязаны действовать и мы будем действовать», — сказал он.

Дипломат отметил, что на военные действия необходимо отвечать зеркально. Конкретных деталей он не раскрыл.

Президент США Дональд Трамп, комментируя операцию американцев по убийству Сулемайни, назвал генерала «террористом номер один в мире» и заверил, что его ликвидация поможет не начать, а предупредить войну. Он предупредил о новых атаках США, если агрессивное поведение Ирана в регионе не прекратится.