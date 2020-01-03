МИД заявил о «новой реальности» после убийства иранского генерала

Представителя властей государства уничтожили «без соотношения с какой-либо правовой основой», заявили в МИД России. Убийство генерала Сулеймани является нарушением условий пребывания войск США в стране, говорили ранее власти Ирака

Фото: Abedin Taherkenareh/ EPA / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мир столкнулся с «новой реальностью» после убийства главы подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, «новая реальность» заключается в «уничтожении представителя правительства суверенного государства, официального лица, без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой».

По словам Захаровой, это обстоятельство трансформирует ситуацию в «совершенно иную плоскость». Убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведет к эскалации конфликта в регионе, что в первую очередь скажется на миллионах жителей этих стран, отметила представитель дипломатического ведомства.

Она также напомнила, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар недалеко от аэропорта Багдада прежде, чем запросили оценку ситуации в Совбезе ООН. «Это верх цинизма», — добавила она.

В официальном сообщении, опубликованном на сайте МИДа, указано, что решение США чревато «тяжелыми последствиями» для мира и стабильности в регионе. «Подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — говорится в сообщении ведомства.