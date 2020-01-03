Иран пообещал принять меры против США из-за убийства генерала Сулеймани

Иран примет различные меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за гибель командира элитного подразделения «Аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала-майора Касема Сулеймани в результате ракетного обстрела американскими военными. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает Reuters cо ссылкой на государственное телевидение.

«Это явно был акт терроризма... Иран примет различные меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани», — сказал министр.

Военные США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта Багдада, в результате в ночь на 3 января, в результате чего при обстреле Сулеймани погиб вместе с заместителем командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандисом. Пентагон объяснил, что, убив генерала Сулеймани, США предприняли «оборонительные действия».

Президент США Дональд Трамп, комментируя гибель Сулеймани, обвинил его в гибели американцев и большого числа протестующих в Иране. «Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись в самой стране... Его нужно было устранить много лет назад»,— написал американский лидер в своем Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американских военных «верхом цинизма». Президент России Владимир Путин с телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, комментируя гибель генерала Сулеймани, высказали озабоченность. Главы государств констатировали, что данная акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.