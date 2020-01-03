Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Два акробата из России сорвались во время выступления в театре Амстердама Общество, 00:04 Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны» Политика, 03 янв, 23:39 Иран пообещал принять меры против США из-за убийства генерала Сулеймани Политика, 03 янв, 23:15 Супруга онколога Андрея Павленко прокомментировала его прощальное письмо Общество, 03 янв, 23:11 Иран назвал Германию соучастником США из-за слов об убийстве Сулеймани Политика, 03 янв, 22:31 Синоптики спрогнозировали аномальную погоду в январе Общество, 03 янв, 22:18 «РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию Политика, 03 янв, 22:12 Производитель SSJ100 подал иск почти на ₽1 млрд к иркутской авиакомпании Бизнес, 03 янв, 22:05 Стало известно место продажи лотерейного билета на 1 млрд рублей Общество, 03 янв, 21:34 «Монреаль» подписал контракт с Ильей Ковальчуком Спорт, 03 янв, 21:19 Зеленский задекларировал более $200 тыс. от студии «Квартал 95» Политика, 03 янв, 21:11 Лавров заявил Помпео о нарушениях права из-за убийства генерала Сулеймани Политика, 03 янв, 21:06 Усманов заявил о желании инвестировать в футбольный клуб «Эвертон» Спорт, 03 янв, 20:55 США отправят на Ближний Восток дополнительные войска Политика, 03 янв, 20:49
Политика ,  
0 
Иран пообещал принять меры против США из-за убийства генерала Сулеймани

Иран примет различные меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за гибель командира элитного подразделения «Аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала-майора Касема Сулеймани в результате ракетного обстрела американскими военными. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает Reuters cо ссылкой на государственное телевидение.

«Это явно был акт терроризма... Иран примет различные меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани», — сказал министр.

Юристы назвали проигнорированные США нормы при убийстве Сулеймани
Политика

Военные США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта Багдада, в результате в ночь на 3 января, в результате чего при обстреле Сулеймани погиб вместе с заместителем командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандисом. Пентагон объяснил, что, убив генерала Сулеймани, США предприняли «оборонительные действия».

Президент США Дональд Трамп, комментируя гибель Сулеймани, обвинил его в гибели американцев и большого числа протестующих в Иране. «Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись в самой стране... Его нужно было устранить много лет назад»,— написал американский лидер в своем Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американских военных «верхом цинизма». Президент России Владимир Путин с телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, комментируя гибель генерала Сулеймани, высказали озабоченность. Главы государств констатировали, что данная акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Теги: Иран
Материалы по теме
Лавров заявил Помпео о нарушениях права из-за убийства генерала Сулеймани
Политика
Болтон назвал убийство Сулеймани первым шагом к смене режима в Иране
Политика
Власти показали фото с места гибели генерала Сулеймани у Багдада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter