На суде у обвиняемых может быть два варианта защиты, отмечает юрист, доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Глеб Богуш. Они могут использовать версию о трагической случайности, к которой привели ошибки исполнителей, к которым они не имели прямого отношения. «Вполне возможен и юридический аргумент, что четверка не принимала ключевых решений и судят их не за эпизод с MH17, а за роль в военных действиях на Украине», — указал юрист. Что касается вины России, то обвинения против нее могут выдвинуть в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в случае отказа от сотрудничества со следствием или ее причастности к помощи военных формирований в Донбассе, допускает Богуш.

С точки зрения отношения России с другими странами инцидент со сбитым Boeing — во многом уже отыгранная карта, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Инцидент послужил спусковым крючком для западных санкций против России 2014 года, и на Западе вопрос о предполагаемой причастности России к уничтожению лайнера не вызывает сомнений, напоминает эксперт. Однако суд станет информационным поводом для возвращения к вопросу о предполагаемой вине России, на чем попытаются акцентировать внимание в Киеве для нагнетания негативного антироссийского фона, прогнозирует Кортунов.

Конфликт на Украине

В 2019 году России и Украине после победы на президентских выборах Владимира Зеленского удалось решить несколько проблем, накопившихся за последние годы. В сентябре был проведен обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Киев отправили 35 заключенных, включая режиссера Олега Сенцова (был задержан в Крыму еще в 2014 году) и 24 моряков с украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года, а в Москву прилетел журналист Кирилл Вышинский. В ноябре Москва передала Украине и три задержанных в Керченском проливе корабля. Киев и самопровозглашенные республики Донбасса смогли обеспечить развод сил в районе трех населенных пунктов, о чем договаривались еще в 2016 году. Все вместе это сделало возможным проведение 9 декабря первого за три года саммита в «нормандском в формате». По его итогам Киев и ДНР с ЛНР договорились об обмене ранее задержанными лицами, а с Москвой Киев урегулировал газовый спор.

Главным событием первой половины года должен стать новый «нормандский саммит» с участием России, Украины, Германии и Франции. Он должен пройти в первой половине апреля в Берлине. На саммите в декабре в Париже стороны не ставили условий для его проведения. Однако в декабре Владимир Путин начал говорить, что для его проведения должны «происходить какие-то позитивные изменения». Москва с 2015 года настаивает на исполнении политической части минских договоренностей, однако Киев пока полностью не выполнил ни один из соответствующих пунктов минских соглашений.

«В следующем году продолжится дискуссия об особом статусе Донбасса, выборах и амнистии. Это краеугольные вопросы политического урегулирования, и по ним до сих пор нет никакого согласия. Тот факт, что линия по переписыванию минских соглашений, в том числе по этим принципиальным вопросам, становится официальной позицией украинских властей, будет создавать высокое напряжение в переговорах и негативно влиять на их содержание», — сказал РБК заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. По его оценке, высок риск, что динамика в мирном процессе вновь сойдет на нет, так как минские соглашения в нынешнем виде не устраивают Киев, а Берлин и Париж, как и раньше, не готовы и не стремятся задействовать какие-либо силы, чтобы изменить позицию украинской стороны.

Развитие конфликта в Донбассе пойдет по сценарию заморозки, полагает украинской политолог Вадим Карасев, но российско-украинские отношения могут быть нормализованы за счет активизации экономического сотрудничества. В том числе из-за позиции Зеленского, который не мыслит Украину как анти-Россию, как это делал его предшественник Петр Порошенко, а придерживается более спокойной точки зрения — Украина не Россия.

Вероятные новые санкции США против России

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который включает в себя санкции против российского газопровода «Северный поток-2». В следующем году конгресс может обсудить и принять новый пакет санкций против России. Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), содержащий ограничения для Москвы, в декабре был утвержден комитетом сената по иностранным делам. Он предусматривает:

санкции против новых выпусков суверенного долга России;

санкции против политических деятелей и «олигархов» или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям, напрямую или косвенно, в интересах Владимира Путина»;

санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство <...> России в демократические процедуры других стран»;

санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России;

санкции за «агрессию» России против Украины, а также против сотрудников ФСБ, которых авторы законопроекта считают причастными к инциденту с задержанием в 2018 году украинских моряков, направлявшихся из Черного моря в Азовское.

Теперь законопроект должен быть утвержден сенатом, потом палатой представителей и подписан президентом. Дата обсуждения билля в верхней палате пока не утверждена, но на сайте конгресса указано, что законопроект внесен в график мероприятий. Окончательное решение о том, когда сенаторы приступят к его обсуждению, примет глава большинства в этой палате, республиканец Митч Макконнелл. Администрация Трампа пока призывает санкции не рассматривать. В письме к законодателям Госдепартамент США указал, что считает законопроект ненужным и чрезмерно масштабным. Его принятие лишит исполнительные власти гибкости на международной арене, говорится в письме, которое опубликовало издание The Daily Beast.

Наличие у Республиканской партии большинства в сенате означает, что Макконнелл контролирует график законопроектных работ. Учитывая позицию администрации, он вряд ли вынесет билль на голосование в скором времени, сказал РБК аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. «Противоречия между Белым домом и лидером сената по вопросу санкций поставят Республиканскую партию в неловкое положение, особенно на фоне импичмента», — считает он. Но санкции могут быть внесены на рассмотрение сената и приняты, если произойдут новые громкие инциденты с участием России, заметил он. Напористая внешняя политика России делает риск новых санкций со стороны США вполне реальным, считают эксперты аналитического центра Stratfor.

Крах последнего договора о стратегических вооружениях

В 2020 году должна решиться судьба российско-американского договора «О стратегических наступательных вооружениях» (СНВ-3). Он был заключен в 2010 году и предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 для каждой страны и числа межконтинентальных баллистических ракет до 700 штук. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, а если одна из сторон решит выйти из него, то договор прекратит существование спустя три месяца после официального уведомления.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 без дополнительных условий «незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года». Однако ответа Москва пока не получила. «Ожидаем, что в администрации [президента США] воспримут это [предложение] со всей серьезностью. Иначе нельзя, потому что время продолжает быстро сокращаться», — заявил РБК замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Нестабильность в вопросе о пролонгации СНВ-3 могут внести президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре 2020 года и по итогам которых в январе 2021 года будет создана новая администрация, отметил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев. Вину за отсутствие прогресса в диалоге в России возлагают на США.

В США выражают заинтересованность в переговорах о контроле над вооружениями, но называют два ключевых условия: подключение к процессу Китая и включение в договор российского «супероружия». Без этого существующие договоры о контроле над ядерными вооружениями утратят свою актуальность, утверждал помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано. Пекин пока не продемонстрировал готовность к переговорам.

СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Еще одно соглашение — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — ограничивало производство и развертывание ракет средней и меньшей дальности, но из него в 2019 году вышли сначала США, а затем и Россия.

Если вслед за ДРСМД произойдет развал СНВ-3, это приведет к опасным последствиям. По словам посла России в США Анатолия Антонова, это будет означать, что впервые за 50 лет у России и Штатов не будет общего соглашения о контроле над вооружениями. В этом случае повышаются риски мировой нестабильности и гонки вооружений, предупредил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

В конечном итоге Вашингтон, вероятно, все же решится продлить СНВ-3 в нынешнем виде до 2026 года, считает бывший министр энергетики США Эрнест Мониз. По его словам, в этот период стороны смогут пересмотреть положения договора. Например, допустил Мониз, в СНВ могут быть включены положения, касающиеся новых вооружений США и России, кибероружия и космических вооружений. За продление СНВ-3 выступают многие консервативные американские политики и эксперты, обратил внимание Мониз. «Продление СНВ является критически важной задачей для глобальной архитектуры контроля над вооружениями. Без него у сторон фактически не останется действующих механизмов верификации [открывающих доступ ядерным державам к силам друг друга]», — заявил Мониз РБК.