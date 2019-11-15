Американцы отложили «Сармат» и «Циркон» на потом

Эксперты фонда NTI проанализировали готовность новых российских средств доставки ядерного оружия

Эксперты фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» оценили перспективы новейших российских вооружений. Они считают, что потребуется больше времени на их создание, чем заявляется, а две разработки подпадают под договор СНВ-3

Баллистическая ракета «Сармат» (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Как утверждается в опубликованном в среду, 13 ноября, докладе фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI), прогнозы относительно сроков создания шести новейших российских средств доставки ядерных вооружений, содержащиеся в заявлениях российских официальных лиц и открытых источниках, избыточно оптимистичны и амбициозны.

Как полагают эксперты NTI, большинство анонсированных дат испытаний и иных этапов разработки российских новой межконтинентальной баллистической ракеты, трех гиперзвуковых систем доставки, а также двух систем на ядерном топливе не будут соблюдены по различным причинам, в частности необходимости существенных инвестиций в их разработку, нехватки у России критически важного углепластика и частых инцидентов на объектах российского оборонного комплекса, таких как пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске в апреле 2019 года или взрыв на полигоне под Северодвинском в конце августа этого года.

Поэтому «объявленные даты развертывания рассматриваются как самые ранние из возможных дат; более реалистичные сроки введения в эксплуатацию, вероятно, откладываются на будущее», резюмируется в докладе «Российские новые системы доставки ядерного оружия», опубликованном на сайте NTI.

NTI — некоммерческий и неполитический фонд, созданный в США в 2001 году бывшим сенатором Самюэлем Нанном и миллиардером, основателем CNN Теддом Тернером. Миссия фонда — предотвращение атак и инцидентов с использованием оружия массового поражения и уничтожения — не только ядерного, но и химического, биологического и др.

Какие прогнозы и предупреждения делают эксперты

Доклад готовился несколько месяцев, сказал РБК исполнительный директор NTI Эрнест Мониз. В нем аналитики NTI собрали и проанализировали общедоступную и вызывающую доверие информацию о возможностях, особенностях и сроках разработки российских перспективных систем доставки ядерных вооружений, о которых Владимир Путин рассказал в ходе выступления перед Федеральным собранием в марте прошлого года — это МБР «Сармат», гиперзвуковые ракетный комплекс «Авангард», противокорабельная ракета «Циркон» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», а также крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и работающий на таком же принципе подводный беспилотный аппарат «Посейдон».

По мнению аналитиков, поставка ракет «Сармат» на вооружение ожидается в 2022–2027 годах. Тестовая установка «Кинжалов» на самолеты произойдет уже в 2019 году, системы «Авангард», скорее всего, поступят на вооружение не ранее 2022 года, «Циркон» — в 2025–2030 годах или даже позже, «Посейдон» — не раньше 2027 года, а «Буревестник» — после 2030 года (если вообще удастся создать такое оружие), говорится в докладе.

Эксперты NTI также полагают, что МБР «Сармат» и комплекс «Авангард» подпадают под действие Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Под действие договора также может подпадать «Кинжал», но только если он будет установлен на бомбардировщике дальней авиации (МиГ-31К, который планируется оснащать этими ракетами, таковым не является). «Буревестник» и «Посейдон» формально не подпадают под определения стратегических вооружений, которые даны в СНВ-3, однако отдельные параграфы документа могут позволить их классифицировать как «оружие нового типа», что позволит их включить в договор, говорится в докладе. Авторы также отмечают, что к тому моменту, когда эти системы будут поставлены на вооружение, действие СНВ-3 уже истечет.

Как новые вооружения России могут сказаться на судьбе СНВ-3

Подтверждение того, что часть новых вооружений России подпадает под действие СНВ-3, может в какой-то мере сгладить опасения относительно нового российского оружия, полагает Мониз. Ранее власти США неоднократно заявляли, что новые вооружения России должны быть включены в СНВ-3, который был подписан Москвой и Вашингтоном в 2011 году. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, оно может быть продлено сторонами еще на пять лет.

В октябре включить новые вооружения России в СНВ-3 призывал помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано. «Технологии стремительно меняются, и важно, чтобы мы говорили не о том, что включено в СНВ-3, а о том, что в него не включено», — сказал он в интервью The Washington Times. Договоры времен холодной войны более не соответствуют нынешним реалиям, утверждал Диннано.

В Москве утверждают, что готовы на продление СНВ-3 в нынешнем виде без существенных изменений. Об этом в октябре заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Очень просто продлить договор как есть. Если у США, как и у России, есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы», — говорил Антонов.

В ходе Московской конференции по нераспространению 8 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указывал на озабоченность в связи с рисками прекращения действия СНВ-3. Однако в Вашингтоне, по его словам, это беспокойство игнорируют. «Выглядит так, что США тянут время», — заявил Рябков.

По мнению Мониз, надежда на продление СНВ-3 остается. «Дискуссии, которые я провел с представителями России [на Московской конференции по нераспространению], указывают, что Россия открыта к продлению договора, скорее всего, в его нынешнем виде», — пояснил он.

Как отметил Мониз, до 2026 года стороны смогут пересмотреть положения договора. Например, допустил он, в СНВ могут быть включены положения, касающиеся новых вооружений США и России, кибероружия и космических вооружений.

Мониз также обратил внимание, что за продление СНВ-3 выступают в том числе и консервативные американские политики и эксперты. «Недавно к продлению договора [администрацию Дональда Трампа] призвали в аналитическом центре «Институт американского предпринимательства», который является очень консервативной организацией», — указал он.

«Продление СНВ является критически важной задачей для глобальной архитектуры контроля над вооружениями. Без него у сторон фактически не останется действующих механизмов верификации [открывающих доступ ядерным державам к силам друг друга]», — резюмировал Мониз, который исполнял обязанности министра энергетики в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год.