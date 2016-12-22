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Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты
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Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты
Крушение Boeing в Донбассе, 12:25
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Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты
В Министерстве обороны заявили, что сбившая самолет ракета была изготовлена в 1986 году, а спустя год была доставлена в войсковую часть на территории Украинской ССР
Николай Паршин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин на брифинге для журналистов заявил, что ракета, сбившая летом 2014 года Boeing 777 в небе над востоком Украины, была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и предназначена для ЗРК «Бук». Это удалось установить из номера ракеты, передает корреспондент РБК.

«Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем, — 8720», — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что документация на эту ракету до сих пор хранится на этом предприятии.

По его словам, 29 декабря 1986 года ракета была отправлена в войсковую часть 20152, ракета была получена. Бригада входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета с территории Украины не выводилась, добавил Паршин. По его слова, действительное название этой войсковой части — 223-яя зенитно-ракетная бригада. После распада СССР она вошла в состав Вооруженных сил Украины.

По данным Москвы, сбившая самолет ракета стояла на вооружении ракетного полка, который «неоднократно» привлекался к операции на востоке Украины.

Также на брифинге в Минобороны предоставили запись перехваченных телефонных разговоров украинских военных, сделанную в 2016 году в Одесской области. На ней они, в частности, обсуждают крушение малазийского Boeing.

«Если так, ****** (собьем. — РБК) еще один малайзийский Boeing», — звучит на этой записи. Этот голоc, заявили в Минобороны, принадлежал полковнику ВС Украины Руслану Гринчаку.

«Содержание найденных нами и представленных вам сегодня документов не вызывает сомнения. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают», — добавил Паршин.

Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины, на борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов. Стороны украинского конфликта обвинили друг друга в произошедшем. В 2014 году в Нидерландах была сформирована Объединенная следственная группа, в которую вошли представители этой страны, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии.

Материал дополняется.

Авторы: Андрей Гатинский, Инна Сидоркова.
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