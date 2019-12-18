Комитет сената США одобрил «санкции из ада» против России

Профильный комитет сената США проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA — проект «санкций из ада». Однако следующая стадия может занять неопределенное время

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение всего сената. «За» проголосовали 17 членов комитета, «против» — 5, сообщает Bloomberg.

Однако сроки голосования по законопроекту в сенате не могут быть предсказаны, поскольку лидер сенатского большинства (сейчас это республиканец Митч Макконелл) обладает гибкими полномочиями по определению графика работы палаты. Считается, что Макконелл не поддерживает ужесточение санкций против России.

Законопроект DASKA, первая версия которого была представлена еще летом 2018 года, был внесен двумя республиканцами и тремя демократами, включая влиятельных сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса.

Какие санкции содержатся в DASKA

DASKA предусматривает: