Комитет сената США одобрил «санкции из ада» против России

- санкции против нового суверенного долга России;
- санкции против политических деятелей, «олигархов» или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;
- санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;
- санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России;
- ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России;
- ограничения, направленные против разработки сырой нефти в России;
- санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, лиц и инструментов. Ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.
Множество отчетов по России
В законопроекте также выделяются масштабные требования к администрации о составлении целого ряда отчетов по России. В частности, он обяжет правительство США подготовить вторую редакцию «Кремлевского доклада» (о бизнесменах и государственных предприятиях), а также отчеты о лицах, которые после августа 2017 года участвовали в деятельности, подрывающей кибербезопасность других стран в интересах России, лицах, инвестировавших в российские проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти, и т.д.
Кроме того, законопроект предполагает, что спустя полгода после вступления его в силу американская разведка должна предоставить в конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина». Также документ содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.
DASKA потребует от госсекретаря США в течение трех месяцев после принятия определить, отвечает ли Россия критериям для признания государством — спонсором терроризма (сейчас в этом списке Госдепартамента четыре государства: Иран, КНДР, Судан и Сирия).
Ведущие отраслевые ассоциации США — Американская торговая палата и Американский институт нефти — предостерегли сенат от принятия DASKA, написав в комитет, что столь жесткие санкции ударят по бизнесу США и их союзников и не позволят обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов.