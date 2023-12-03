Генштаб США предупредил о невоенном решении конфликта на Украине

Конфликт на Украине будет завершен дипломатией, и США могут помочь сформировать эти условия помощью Киеву, считает высший американский генерал. Он счел, что НАТО за два года стало сильнее. Москва требует прекратить поддержку ВСУ

Чарльз Браун (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Любой вооруженный конфликт невозможно решить исключительно военными методами, в конечном счете всегда обращаются к дипломатическому решению, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на Рейгановском форуме по национальной обороне.

«Знаете, я не могу предсказать, чем это закончится в будущем, но я думаю, что мы можем помочь сформировать это, <...> продолжая поддерживать Украину, предоставляя ей возможности», — сказал Браун.

Он добавил, что регулярно контактирует с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и обсуждает подходы, которые предпринимает украинская армия. Журналистка привела в пример результаты опроса, согласно которым 70% респондентов выразили опасение, что в конфликт окажется вовлечена страна НАТО, что приведет к прямому участию США.

Браун ответил, что НАТО стало сильнее благодаря вступлению Финляндии, а вскоре к альянсу присоединится Швеция. При этом, продолжил он, все страны НАТО вместе с партнерами прилагают усилия, чтобы блок не был напрямую вовлечен в конфликт.

Американский президент Джо Байден говорил, что конфликт на Украине не может длиться годами и должны возникнуть обстоятельства, при которых российский президент Владимир Путин решит, что продолжать — «не в интересах России — ни в экономических, ни в политических, ни в каких-либо других». Он назвал Россию единственной страной, которая препятствует установлению мира, и оставил вопрос об уступках Киев на усмотрение украинских властей.

Российские власти настаивают, что готовы к переговорам, и обвиняют Украину в нежелании возобновить диалог. Прекращение огня со стороны России невозможно, пока идет украинское наступление, объяснял Путин. Москва требует признать ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями, внеблоковый статус для Украины и прекращение поставок оружия в это государство. Власти Украины считают единственным вариантом урегулирования выход на границы 1991 года.