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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб США предупредил о невоенном решении конфликта на Украине

Генерал США Браун: конфликт на Украине нельзя решить только военными методами
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт на Украине будет завершен дипломатией, и США могут помочь сформировать эти условия помощью Киеву, считает высший американский генерал. Он счел, что НАТО за два года стало сильнее. Москва требует прекратить поддержку ВСУ
Чарльз Браун
Чарльз Браун (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Любой вооруженный конфликт невозможно решить исключительно военными методами, в конечном счете всегда обращаются к дипломатическому решению, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на Рейгановском форуме по национальной обороне.

«Знаете, я не могу предсказать, чем это закончится в будущем, но я думаю, что мы можем помочь сформировать это, <...> продолжая поддерживать Украину, предоставляя ей возможности», — сказал Браун.

Он добавил, что регулярно контактирует с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и обсуждает подходы, которые предпринимает украинская армия. Журналистка привела в пример результаты опроса, согласно которым 70% респондентов выразили опасение, что в конфликт окажется вовлечена страна НАТО, что приведет к прямому участию США.

Браун ответил, что НАТО стало сильнее благодаря вступлению Финляндии, а вскоре к альянсу присоединится Швеция. При этом, продолжил он, все страны НАТО вместе с партнерами прилагают усилия, чтобы блок не был напрямую вовлечен в конфликт.

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Американский президент Джо Байден говорил, что конфликт на Украине не может длиться годами и должны возникнуть обстоятельства, при которых российский президент Владимир Путин решит, что продолжать — «не в интересах России — ни в экономических, ни в политических, ни в каких-либо других». Он назвал Россию единственной страной, которая препятствует установлению мира, и оставил вопрос об уступках Киев на усмотрение украинских властей.

Российские власти настаивают, что готовы к переговорам, и обвиняют Украину в нежелании возобновить диалог. Прекращение огня со стороны России невозможно, пока идет украинское наступление, объяснял Путин. Москва требует признать ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями, внеблоковый статус для Украины и прекращение поставок оружия в это государство. Власти Украины считают единственным вариантом урегулирования выход на границы 1991 года.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Генштаб США США Украина Россия переговоры
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