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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины

Генсек НАТО Столтенберг: следует подготовиться к плохим новостям с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация на Украине критическая, следует ждать «плохих новостей» оттуда, заявил генсек НАТО Столтенберг. Он признал, что альянс не смог поставить запрашиваемое число вооружений. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Bernd Elmenthaler / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Bernd Elmenthaler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина находится в критической ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава альянса также признал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. Отвечая на вопрос, как в такой ситуации нужно действовать украинской армии, Столтенберг переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Генсек НАТО призвал готовиться к «долгим и трудным» боям на Украине
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

В конце ноября после заключения соглашения о сотрудничестве между НАТО и Украиной Столтенберг заявил, что Киеву и поддерживающим его страны следует готовиться к "долгим и трудным" боям, призвав "не недооценивать" Россию. 

В программу сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год вошли подготовка вооруженных сил страны (ВСУ), энергетическая безопасность, а также рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для присоединения к блоку. Альянс преобразует комплексный пакет помощи в многолетнюю программу по восстановлению Украины, ее безопасности и обороны. В то же время соглашение не включает поставкb летального оружия, хотя страны НАТО могут делать это на двусторонней основе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия становится де-факто армией НАТО, повышая совместимость с вооруженными силами альянса. Москва выступает против расширения НАТО на восток за счет присоединения Украины.

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Российские власти осуждают поставки западного вооружения на Украину. В Кремле заявляли, что Москва все равно сможет добиться своих целей. Программу сотрудничества НАТО и Украины в Кремле раскритиковали. «Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Йенс Столтенберг НАТО Украина
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