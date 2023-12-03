Генсек НАТО призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины

Ситуация на Украине критическая, следует ждать «плохих новостей» оттуда, заявил генсек НАТО Столтенберг. Он признал, что альянс не смог поставить запрашиваемое число вооружений. Москва осуждает военную помощь Киеву

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Украина находится в критической ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава альянса также признал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. Отвечая на вопрос, как в такой ситуации нужно действовать украинской армии, Столтенберг переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

В конце ноября после заключения соглашения о сотрудничестве между НАТО и Украиной Столтенберг заявил, что Киеву и поддерживающим его страны следует готовиться к "долгим и трудным" боям, призвав "не недооценивать" Россию.

В программу сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год вошли подготовка вооруженных сил страны (ВСУ), энергетическая безопасность, а также рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для присоединения к блоку. Альянс преобразует комплексный пакет помощи в многолетнюю программу по восстановлению Украины, ее безопасности и обороны. В то же время соглашение не включает поставкb летального оружия, хотя страны НАТО могут делать это на двусторонней основе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия становится де-факто армией НАТО, повышая совместимость с вооруженными силами альянса. Москва выступает против расширения НАТО на восток за счет присоединения Украины.

Российские власти осуждают поставки западного вооружения на Украину. В Кремле заявляли, что Москва все равно сможет добиться своих целей. Программу сотрудничества НАТО и Украины в Кремле раскритиковали. «Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.