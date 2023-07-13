Байден заявил, что конфликт на Украине не может длиться годами

Власти России в какой-то момент решат, что продолжать военные действия на Украине невыгодно политически и экономически, считает Байден. В Кремле заявляют, что операция на Украине будет длиться до достижения целей Москвы

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Военные действия на Украине не будут длиться годами, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

«Я думаю, что возникнут обстоятельства, при которых в конечном итоге президент Путин решит, что это [продолжение боевых действий] не в интересах России — ни в экономических, ни в политических, ни в каких-либо других», — сказал он (цитата по Financial Times, FT).

Как пишет FT, многие представители американской администрации и руководства других стран Запада недовольны темпами украинского контрнаступления. Тем не менее Байден выразил надежду, что Украина добьется значительного прогресса в наступательных действиях и «это приведет к урегулированию путем переговоров».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее называл «шизофренической» точку зрения, которая предполагает начало переговоров Киева с Москвой после успешного контрнаступления украинских войск. Российская сторона с начала июня сообщает об успешном отражении атак украинских военных на разных направлениях и сообщает о больших потерях Киева.

В Кремле заявляют, что Россия продолжает военную операцию и намерена добиваться ее целей. Президент Владимир Путин, объявляя о вводе войск в соседнюю страну 24 февраля 2022 года, назвал целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Летом того же года он заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция», однако, по мнению представителя Кремля, «страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют».

Президент Украины Владимир Зеленский называет условием завершения конфликта вывод российских войск с украинской территории. В России исключают возможность принятия какого-либо мирного плана без учета вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.