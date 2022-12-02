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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Собянин встретился с мобилизованными на «линии обороны»

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с мобилизованными на «линии обороны»
На «линии обороны» Собянин пообщался со строителями, военнослужащими и мобилизованными из Москвы. Также мэр сообщил о посещении луганской городской больницы, где он пообщался с московскими врачами

Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о посещении «линии обороны», где он пообщался со строителями, военнослужащими и мобилизованными из Москвы.

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты. На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — написал он, не уточняя, где именно расположена «линяя обороны».

Позже Собянин опубликовал пост, где сообщил о встрече с московскими врачами в луганской городской больнице № 7. «Работают добровольно и самоотверженно. За все время сделали более 4 тыс. операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети», — уточнил мэр столицы.

После начала спецоперации Москва взяла «шефство» над Донецком и Луганском, рассказывали источники РБК. Столица займется восстановлением инфраструктуры этих городов за счет средств городского бюджета. В начале июня Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Позднее, в ходе Петербургского международного экономического форума, Собянин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В период частичной мобилизации Собянин установил дополнительные выплаты призванным по мобилизации москвичам: они будут ежемесячно получать от столичных властей по 50 тыс. руб., в случае тяжелого ранения получат 1 млн руб., при легком ранении — 500 тыс. руб., а в случае гибели или смерти от полученных ранений в течение года после увольнения с военной службы их семьям выплатят по 3 млн руб. Мэр также подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных — единовременных выплатах, льготах и юридических консультациях.

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19 октября, после объявления о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы координировать работу регионов по повышению безопасности. В соответствии с указом президента в этих регионах должны быть созданы штабы территориальной обороны.

Собянин встретился с мобилизованными на «линии обороны»
Собянин встретился с мобилизованными на «линии обороны»

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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