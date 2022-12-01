Песков заявил, что дату послания Путина парламенту пока не определили

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Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать», — сказал Песков.

10 ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в Кремле начали готовить послание главы государства Федеральному собранию. В сентябре Песков говорил, что Путин выступит до конца 2022 года: «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — подчеркнул Песков.

9 ноября он заявил, что дата зависит от графика президента. «Подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем», — сказал представитель Кремля.

В подготовке послания Федеральному собранию задействовано большое количество ведомств и организаций. Тезисы готовят ключевые управления администрации президента, правительство и министерства, которые привлекаются эксперты по различным направлениям. Единый текст обращения готовит референтура Путина. На оглашение приглашаются депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, члены правительства, главные редакторы федеральных СМИ и общественные деятели.

Согласно Конституции, глава государства обращается с посланием к парламенту ежегодно, хотя в 2017 году оно не состоялось и прошло 1 марта 2018 года. В прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 21 апреля.